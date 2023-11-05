Радіоведучий Хуан Джумалон. Фото: Facebook GOLD FM

На Філіппінах під час прямого ефіру застрелили радіоведучого. Хуан Джумалон, відомий як діджей Джонні Вокер, був застрелений у своїй домашній студії.

Про це повідомляє BBC.

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Хуан Джумалон вів пряму трансляцію на Facebook близько 5 години ранку за місцевим часом, коли підозрюваний увійшов до кабіни звукозапису та застрелив його. За даними місцевих ЗМІ з посиланням на джерела в поліції, підозрюваний попросив дозволу увійти до студії, щоб оголосити "щось важливе в ефірі". Дружина ді-джея відвезла його до лікарні одразу після інциденту, але відомо, що після прибуття лікарі констатували його смерть.

Трансляції Джумалона зазвичай транслювалися на сторінці 94,7 Gold Mega Calamba FM у Facebook, яка має близько 2400 підписників.

За даними Національної спілки журналістів Філіппін, після того, як пан Маркос-молодший зайняв посаду президентам в червні 2022 року, було вбито чотирьох журналістів. За інформацією Freedom House, Філіппіни є одним із найнебезпечніших місць у світі для журналістів.

"Напад заслуговує ще більшого осуду, оскільки він стався у власному будинку Джумалона, який також служив радіостанцією", — заявили в профспілці.

Президент у соцмережі X написав, що він доручив поліції провести "ретельне розслідування, щоб швидко притягнути винних до відповідальності". Правоохоронці кажуть, що вони вже зняли записи з камер відеоспостереження в цьому районі. Вони додали, що не знали про будь-які попередні погрози життю радіоведучого.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ Філіппін звинуватили Китай у вторгненні у свої води після інциденту за участю військових кораблів двох країн. Це тільки збільшило рівень напруги.