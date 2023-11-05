Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow На Філіппінах під час прямого ефіру застрелили радіоведучого arrow

На Філіппінах під час прямого ефіру застрелили радіоведучого

5 листопада 2023 22:11
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
На Філіппінах під час прямого ефіру застрелили радіоведучого
Радіоведучий Хуан Джумалон. Фото: Facebook GOLD FM
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

На Філіппінах під час прямого ефіру застрелили радіоведучого. Хуан Джумалон, відомий як діджей Джонні Вокер, був застрелений у своїй домашній студії.

Про це повідомляє BBC.

Читайте також:

Вбивство радіоведучого під час прямого ефіру

Хуан Джумалон вів пряму трансляцію на Facebook близько 5 години ранку за місцевим часом, коли підозрюваний увійшов до кабіни звукозапису та застрелив його. За даними місцевих ЗМІ з посиланням на джерела в поліції, підозрюваний попросив дозволу увійти до студії, щоб оголосити "щось важливе в ефірі". Дружина ді-джея відвезла його до лікарні одразу після інциденту, але відомо, що після прибуття лікарі констатували його смерть.

Трансляції Джумалона зазвичай транслювалися на сторінці 94,7 Gold Mega Calamba FM у Facebook, яка має близько 2400 підписників.

За даними Національної спілки журналістів Філіппін, після того, як пан Маркос-молодший зайняв посаду президентам в червні 2022 року, було вбито чотирьох журналістів. За інформацією Freedom House, Філіппіни є одним із найнебезпечніших місць у світі для журналістів.

"Напад заслуговує ще більшого осуду, оскільки він стався у власному будинку Джумалона, який також служив радіостанцією", — заявили в профспілці.

Президент у соцмережі X написав, що він доручив поліції провести "ретельне розслідування, щоб швидко притягнути винних до відповідальності". Правоохоронці кажуть, що вони вже зняли записи з камер відеоспостереження в цьому районі. Вони додали, що не знали про будь-які попередні погрози життю радіоведучого.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ Філіппін звинуватили Китай у вторгненні у свої води після інциденту за участю військових кораблів двох країн. Це тільки збільшило рівень напруги. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня - 80x80

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі