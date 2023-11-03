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Філіппіни звинуватили Китай у вторгненні

3 листопада 2023 08:20
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Філіппіни звинуватили Китай у вторгненні
Китайські кораблі в морі. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Міністерстві закордонних справ Філіппін звинуватили Китай у вторгненні у свої води після інциденту за участю військових кораблів двох країн. Це тільки збільшило рівень напруги. 

Про це повідомляє Reuters.

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Що відомо про ситуацію

Міністерство закордонних справ Філіппін у четвер, 2 листопада, звинуватило Китай у вторгненні в його води після інциденту за участю військових кораблів двох країн на спірній мілині в Південно-Китайському морі на початку цього тижня.

Також там зазначили, що заява китайських військових про те, що філіппінський військовий корабель незаконно увійшов у води поблизу мілини Скарборо не має правових підстав і служить лише для підвищення напруги.

Видання пояснює, що Філіппіни та Китай претендують на мілину Скарборо, розташовану за 200 км від Філіппін. Однак вона перебуває під де-факто контролем Китаю, який захопив її у Філіппін у 2012-му році.

"Філіппіни постійно вимагали, щоб китайські судна негайно залишили цей район", – заявили у МЗС.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що Китай прибрав Ізраїль з онлайн-карт світу власних онлайн-сервісів. Це може свідчити про двозначну і розпливчасту дипломатію Китаю, зокрема щодо Ізраїлю.

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