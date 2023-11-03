Филиппины обвинили Китай во вторжении

Китайские корабли в море. Фото: google

В Министерстве иностранных дел Филиппин обвинили Китай во вторжении в свои воды после инцидента с участием военных кораблей двух стран. Это только увеличило уровень напряжения.

Об этом сообщает Reuters.

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Что известно о ситуации

Министерство иностранных дел Филиппин в четверг, 2 ноября, обвинило Китай во вторжении в его воды после инцидента с участием военных кораблей двух стран на спорной мели в Южно-Китайском море в начале этой недели.

Также там отметили, что заявление китайских военных о том, что у филиппинского военного корабля незаконно вошедшего в воды вблизи мели Скарборо нет правовых оснований и служит лишь для повышения напряжения.

Издание объясняет, что Филиппины и Китай претендуют на мель Скарборо, расположенную в 200 км от Филиппин. Однако она находится под де-факто контролем Китая, захватившим ее у Филиппин в 2012 году.

"Филиппины постоянно требовали, чтобы китайские суда немедленно покинули этот район", — заявили в МИД.

Напомним, недавно мы писали, что Китай убрал Израиль из онлайн-карт мира собственных онлайн-сервисов. Это может свидетельствовать о двусмысленной и расплывчатой дипломатии Китая, в частности, относительно Израиля.