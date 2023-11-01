Китай прибрав Ізраїль з карт власних онлайн-сервісів, — WSJ

Голова КНР Сі Цзіньпінь. Фото: freepik

Користувачі китайських соцмереж повідомляють, що назва Ізраїлю тепер відсутня у доступних у Китаї онлайн-картах світу. Це може стверджувати про двозначну і розпливчасту дипломатію Китаю зокрема щодо Ізраїлю.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Ізраїль більше не відображають карти, які належать китайській пошуковій системі Baidu, та онлайн-карти Amap компанії Alibaba.

Водночас зміни не торкнулися міжнародно визнаних кордонів Ізраїлю, але назва країни відсутня. Однак китайські послуги досі вказують назви інших держав, у тому числі таких, як Люксембург, або Монако.

"Ця двозначність відповідає розпливчастій дипломатії Пекіна в регіоні й контрастує з його увагою до карт загалом", — зазначають аналітики WSJ.

У матеріалі нагадали, що Китай тривалий час штрафує за "неправильні" карти, які з'являються в інтернет-просторі Піднебесної, наприклад, на сайтах готелів. На цю політику впливають численні територіальні претензії Пекіна. Наприклад, у Південнокитайському морі, яке уряд вимагає позначати пунктирною лінією як внутрішні води країни.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що делегації з Китаю не буде на обговоренні формули миру України на зустрічі в Мальті. Натомість ізраїльська армія ліквідувала ватажка ХАМАС, який керував атакою на Ізраїль 7 жовтня.