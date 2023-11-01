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Китай убрал Израиль из карт собственных онлайн-сервисов, — WSJ

1 ноября 2023 22:36
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Китай убрал Израиль из карт собственных онлайн-сервисов, — WSJ
Председатель КНР Си Цзиньпинь. Фото: freepik
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Пользователи китайских соцсетей сообщают, что название Израиля теперь отсутствует в доступных в Китае онлайн-картах мира. Это может соответствовать двусмысленной и расплывчатой дипломатии Китая, в частности, относительно Израиля.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Израиль больше не отображает карты, принадлежащие китайской поисковой системе Baidu, и онлайн-карты Amap компании Alibaba.

В то же время, изменения не коснулись международно признанных границ Израиля, но название страны отсутствует. Однако китайские услуги до сих пор указывают названия других государств, в том числе таких, как Люксембург или Монако.

"Эта двусмысленность соответствует расплывчатой дипломатии Пекина в регионе и контрастирует с его вниманием к картам в целом", — отмечают аналитики WSJ.

В материале напомнили, что Китай долгие годы штрафует за "неправильные" карты, которые появляются в интернет-пространстве Поднебесной, например, на сайтах отелей. На эту политику оказывают влияние многочисленные территориальные претензии Пекина. К примеру, в Южно-китайском море, которое правительство требует обозначать пунктирной линией как внутренние воды страны.

Напомним, ранее сообщалось о том, что делегации из Китая не будет на обсуждении формулы мира Украины на встрече в Мальте. В то же время израильская армия ликвидировала главаря ХАМАС, который руководил атакой на Израиль 7 октября.

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