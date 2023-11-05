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На Филиппинах во время прямого эфира застрелили радиоведущего

5 ноября 2023 22:11
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
На Филиппинах во время прямого эфира застрелили радиоведущего
Радиоведущий Хуан Джумалон. Фото: Facebook GOLD FM
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

На Филиппинах во время прямого эфира был застрелен радиоведущий. Хуан Джумалон, известный как диджей Джонни Уокер, был застрелен в своей домашней студии.

Об этом сообщает BBC.

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Хуан Джумалон вел прямую трансляцию на Facebook около 5 часов утра по местному времени, когда подозреваемый вошел в кабину звукозаписи и застрелил его. По данным местных СМИ со ссылкой на источники в полиции, подозреваемый попросил разрешения войти в студию, чтобы объявить "что-то важное в эфире". Жена ди-джея отвезла его в больницу сразу после инцидента, но известно, что по прибытии врачи констатировали его смерть.

Трансляции Джумалона обычно проходили на странице 94,7 Gold Mega Calamba FM в Facebook, которая имеет около 2400 подписчиков.

По данным Национального союза журналистов Филиппин, после того, как господин Маркос-младший занял пост президентов в июне 2022 года, были убиты четыре журналиста. По информации Freedom House, Филиппины — одно из самых опасных мест в мире для журналистов.

"Нападение заслуживает еще большего осуждения, поскольку оно произошло в собственном доме Джумалона, который также служил радиостанцией", — заявили в профсоюзе.

Президент в соцсети X написал, что он поручил полиции провести "тщательное расследование, чтобы быстро привлечь виновных к ответственности". Правоохранители говорят, что они уже сняли записи с камер видеонаблюдения в этом районе. Они добавили, что не знали о каких-либо предварительных угрозах жизни радиоведущего.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Филиппин обвинили Китай во вторжении в свои воды после инцидента с участием военных кораблей двух стран. Это только увеличило уровень напряжения.

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