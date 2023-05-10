На газовій станції в Узбекистані прогримів потужний вибух: шокуюче відео

Вибух на газовій станції в Узбекистані. Фото: скріншот з відео

Увечері 9 травня на газовій станції в Самаркандській області в Узбекистані стався потужний вибух газу. Попередньою причиною вибуху вважають порушення правил безпеки.

Про це повідомили в Міністерстві з надзвичайних ситуацій Узбекистану.

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Що відомо про вибух

Як повідомляється, вибух прогримів на станції, яка спеціалізується на наданні населенню скрапленого природного газу. За даними МНС, вибух стався через порушення правил технічної безпеки під час випуску газу. Вогонь пошкодив автомобілі та балони зі скрапленим газом, які були в них.

На місце пожежі прибули п'ять пожежно-рятувальних авто і вже до 23:00 за місцевим часом загасили пожежу. Вогонь пошкодив три автомобілі Isuzu і 50-літрові балони зі скрапленим газом, які були в них.

Окрім того, внаслідок вибуху постраждав один громадянин. Наразі ведуться роботи, аби ліквідувати наслідки пожежі.

За даними Газети.uz, слідчий відділ обласного УВС порушив кримінальну справу за статтею про порушення правил пожежної безпеки, що спричинило середньої тяжкості або тяжке тілесне ушкодження. Призначено судово-медичні, пожежно-технічні та судово-оціночні експертизи.

Нагадаємо, 7 травня у Курганській області сталась природна пожежа. Інцидент стався в селі Білий Яр у Росії. Проводиться евакуація населення. Також інформується про відключення електрики в області.

Зазначається, що у боротьбі з вогнем заважає сильний вітер. У деяких місцях спостерігаються вогняні смерчі. Вітер приніс дим і в Курган.