На газовой станции в Узбекистане прогремел мощный взрыв: шокирующее видео

Взрыв на газовой станции в Узбекистане Фото: скриншот с видео

Вечером 9 мая на газовой станции в Самаркандской области в Узбекистане произошел мощный взрыв газа. Предварительной причиной взрыва считается нарушение правил безопасности.

Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Узбекистана.

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Что известно о взрыве

Как сообщается, взрыв прогремел на станции, которая специализируется на предоставлении населению сжиженного природного газа. По данным МЧС, взрыв произошел из-за нарушения правил технической безопасности при выпуске газа. Огонь повредил находившиеся у них автомобили и баллоны со сжиженным газом.

На место пожара прибыли пять пожарно-спасательных автомобилей и уже к 23:00 по местному времени потушили пожар. Огонь повредил три автомобиля Isuzu и находившиеся в них 50-литровые баллоны со сжиженным газом.

Кроме того, в результате взрыва пострадал один гражданин. В настоящее время ведутся работы, чтобы ликвидировать последствия пожара.

По данным Газеты.uz, следственный отдел областного УВД возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил пожарной безопасности, что повлекло за собой среднюю тяжесть или тяжкое телесное повреждение. Назначены судебно-медицинские, пожарно-технические и судебно-оценочные экспертизы.

Напомним, 7 мая в Курганской области произошел естественный пожар. Инцидент произошел в селе Белый Яр в России. Проводится эвакуация населения. Также информируется об отключении электричества в области.

В борьбе с огнем мешает сильный ветер. В некоторых местах наблюдаются огненные смерчи. Ветер принес дым и в Курган.