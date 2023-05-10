Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow На газовой станции в Узбекистане прогремел мощный взрыв: шокирующее видео arrow

На газовой станции в Узбекистане прогремел мощный взрыв: шокирующее видео

10 мая 2023 10:30
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
На газовой станции в Узбекистане прогремел мощный взрыв: шокирующее видео
Взрыв на газовой станции в Узбекистане Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Вечером 9 мая на газовой станции в Самаркандской области в Узбекистане произошел мощный взрыв газа. Предварительной причиной взрыва считается нарушение правил безопасности.

Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Узбекистана.

Читайте также:

Что известно о взрыве

Как сообщается, взрыв прогремел на станции, которая специализируется на предоставлении населению сжиженного природного газа. По данным МЧС, взрыв произошел из-за нарушения правил технической безопасности при выпуске газа. Огонь повредил находившиеся у них автомобили и баллоны со сжиженным газом.

На место пожара прибыли пять пожарно-спасательных автомобилей и уже к 23:00 по местному времени потушили пожар. Огонь повредил три автомобиля Isuzu и находившиеся в них 50-литровые баллоны со сжиженным газом.

Кроме того, в результате взрыва пострадал один гражданин. В настоящее время ведутся работы, чтобы ликвидировать последствия пожара.

По данным Газеты.uz, следственный отдел областного УВД возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил пожарной безопасности, что повлекло за собой среднюю тяжесть или тяжкое телесное повреждение. Назначены судебно-медицинские, пожарно-технические и судебно-оценочные экспертизы.

Напомним, 7 мая в Курганской области произошел естественный пожар. Инцидент произошел в селе Белый Яр в России. Проводится эвакуация населения. Также информируется об отключении электричества в области.

В борьбе с огнем мешает сильный ветер. В некоторых местах наблюдаются огненные смерчи. Ветер принес дым и в Курган.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас