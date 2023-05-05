На Кубані удруге за два дні горить нафтопереробний завод

Попередня пожежа на Ільському НПЗ. Фото: росЗМІ

Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї знову горить. Це друга пожежа на цьому російському НПЗ за останні дні, в обох інцидентах росіяни прогнозовано звинувачують Україну.

Про це повідомив Telegram-канал Baza.

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Чергова пожежа на НПЗ

На Ільському нафтопереробному заводі у Краснодарському краї знову розпочалася пожежа.

Це уже друга пожежа на цьому підприємстві за два останні дні.

В мережі уже з’явилося відео чергової пожежі на Ільському НПЗ.

Знову звинувачують Україну

Росіяни заявляють, що причиною пожежі стала атака російського безпілотника.

Дрон нібито влучив у одну із установок, що і спричинило загоряння.

Нагадаємо, що перша пожежа на Ільському нафтопереробному заводі сталася у ніч з 3 на 4 травня. Тоді росіяни також заявляли про атаку українського безпілотника.

Додамо, що 4 ж травня у сусідній Ростовській області горів Новошахтинський нафтопереробний завод, який також пережив не одну пожежу під час повномасштабного російського вторгнення.