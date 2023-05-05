На Кубані удруге за два дні горить нафтопереробний завод
Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї знову горить. Це друга пожежа на цьому російському НПЗ за останні дні, в обох інцидентах росіяни прогнозовано звинувачують Україну.
Про це повідомив Telegram-канал Baza.
Чергова пожежа на НПЗ
На Ільському нафтопереробному заводі у Краснодарському краї знову розпочалася пожежа.
Це уже друга пожежа на цьому підприємстві за два останні дні.
В мережі уже з’явилося відео чергової пожежі на Ільському НПЗ.
Знову звинувачують Україну
Росіяни заявляють, що причиною пожежі стала атака російського безпілотника.
Дрон нібито влучив у одну із установок, що і спричинило загоряння.
Нагадаємо, що перша пожежа на Ільському нафтопереробному заводі сталася у ніч з 3 на 4 травня. Тоді росіяни також заявляли про атаку українського безпілотника.
Додамо, що 4 ж травня у сусідній Ростовській області горів Новошахтинський нафтопереробний завод, який також пережив не одну пожежу під час повномасштабного російського вторгнення.