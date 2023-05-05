Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow На Кубані удруге за два дні горить нафтопереробний завод arrow

На Кубані удруге за два дні горить нафтопереробний завод

5 травня 2023 09:36
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
На Кубані удруге за два дні горить нафтопереробний завод
Попередня пожежа на Ільському НПЗ. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї знову горить. Це друга пожежа на цьому російському НПЗ за останні дні, в обох інцидентах росіяни прогнозовано звинувачують Україну.

Про це повідомив Telegram-канал Baza.

Читайте також:

Чергова пожежа на НПЗ

На Ільському нафтопереробному заводі у Краснодарському краї знову розпочалася пожежа.

Це уже друга пожежа на цьому підприємстві за два останні дні.

В мережі уже з’явилося відео чергової пожежі на Ільському НПЗ.

Знову звинувачують Україну

Росіяни заявляють, що причиною пожежі стала атака російського безпілотника.

Дрон нібито влучив у одну із установок, що і спричинило загоряння.

Нагадаємо, що перша пожежа на Ільському нафтопереробному заводі сталася у ніч з 3 на 4 травня. Тоді росіяни також заявляли про атаку українського безпілотника.

Додамо, що 4 ж травня у сусідній Ростовській області горів Новошахтинський нафтопереробний завод, який також пережив не одну пожежу під час повномасштабного російського вторгнення.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB