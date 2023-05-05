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На Кубани второй раз за два дня горит нефтеперерабатывающий завод

5 мая 2023 09:36
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Краснодарском крае России снова горит Ильский нефтеперерабатывающий завод
Предыдущий пожар в Ильском НПЗ. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае снова горит. Это второй пожар на этом российском НПЗ в последние дни, в обоих инцидентах россияне прогнозируемо обвиняют Украину.

Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

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Очередной пожар на НПЗ

На Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае снова начался пожар.

Это уже второй пожар на этом предприятии за два последних дня.

В сети уже появилось видео очередного пожара на Ильском НПЗ.

Снова обвиняют Украину

Россияне заявляют, что причиной пожара стала атака российского беспилотника.

Дрон якобы попал в одну из установок, что и привело к возгоранию.

Напомним, что первый пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе произошел в ночь с 3 на 4 мая. Тогда россияне также заявляли об атаке украинского беспилотника.

Добавим, что 4 же мая в соседней Ростовской области горел Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, который также пережил не один пожар во время полномасштабного российского вторжения.

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