В Краснодарском крае России снова горит Ильский нефтеперерабатывающий завод

Предыдущий пожар в Ильском НПЗ. Фото: росСМИ

Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае снова горит. Это второй пожар на этом российском НПЗ в последние дни, в обоих инцидентах россияне прогнозируемо обвиняют Украину.

Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

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Очередной пожар на НПЗ

На Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае снова начался пожар.

Это уже второй пожар на этом предприятии за два последних дня.

В сети уже появилось видео очередного пожара на Ильском НПЗ.

Снова обвиняют Украину

Россияне заявляют, что причиной пожара стала атака российского беспилотника.

Дрон якобы попал в одну из установок, что и привело к возгоранию.

Напомним, что первый пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе произошел в ночь с 3 на 4 мая. Тогда россияне также заявляли об атаке украинского беспилотника.

Добавим, что 4 же мая в соседней Ростовской области горел Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, который также пережил не один пожар во время полномасштабного российского вторжения.