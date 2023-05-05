В Краснодарском крае России снова горит Ильский нефтеперерабатывающий завод

На Кубани второй раз за два дня горит нефтеперерабатывающий завод
Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае снова горит. Это второй пожар на этом российском НПЗ в последние дни, в обоих инцидентах россияне прогнозируемо обвиняют Украину.
Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Очередной пожар на НПЗ
На Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае снова начался пожар.
Это уже второй пожар на этом предприятии за два последних дня.
В сети уже появилось видео очередного пожара на Ильском НПЗ.
Снова обвиняют Украину
Россияне заявляют, что причиной пожара стала атака российского беспилотника.
Дрон якобы попал в одну из установок, что и привело к возгоранию.
Напомним, что первый пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе произошел в ночь с 3 на 4 мая. Тогда россияне также заявляли об атаке украинского беспилотника.
Добавим, что 4 же мая в соседней Ростовской области горел Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, который также пережил не один пожар во время полномасштабного российского вторжения.