На східних кордонах ЄС тільки за минулу добу затримали понад 60 нелегальних білоруських мігрантів

Нелегальні мігранти на кордоні білорусі і Євросоюзу / Фото: Google

На кордонах трьох країн-членів ЄС — Латвії, Литви та Польщі — з білоруссю за минулу добу виявили понад 60 нелегальних мігрантів. Усі вони були розвернуті і відправлені назад на територію білорусі.

Про це повідомляє литовське видання LRT.

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За минулу добу, 9 квітня, на східних кордонах Європейського Союзу було виявлено понад 60 осіб, які намагалися нелегально втекти з білорусі.

Усіх нелегальних мігрантів повернули додому.

Де і скільки було спіймано мігрантів

Прикордонна служба Литви повідомила про двох нелегальних мігрантів.

На інших кордонах ЄС з білоруссю було значно активніше. Так, у Латвії говорять про 36 нелегальних мігрантів з білорусі.

А у Польщі виявили 28 білорусів, які намагалися нелегально пробратися до Євросоюзу.

Нагадаємо, що така ситуація повторюється регулярно. Так, 18 березня польські прикордонники розвернули близько ста нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю. Одна з великих груп була зупинена біля Біловезької пущі.