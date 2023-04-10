На східних кордонах ЄС тільки за минулу добу затримали понад 60 нелегальних білоруських мігрантів
На кордонах трьох країн-членів ЄС — Латвії, Литви та Польщі — з білоруссю за минулу добу виявили понад 60 нелегальних мігрантів. Усі вони були розвернуті і відправлені назад на територію білорусі.
Про це повідомляє литовське видання LRT.
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За минулу добу, 9 квітня, на східних кордонах Європейського Союзу було виявлено понад 60 осіб, які намагалися нелегально втекти з білорусі.
Усіх нелегальних мігрантів повернули додому.
Де і скільки було спіймано мігрантів
Прикордонна служба Литви повідомила про двох нелегальних мігрантів.
На інших кордонах ЄС з білоруссю було значно активніше. Так, у Латвії говорять про 36 нелегальних мігрантів з білорусі.
А у Польщі виявили 28 білорусів, які намагалися нелегально пробратися до Євросоюзу.
Нагадаємо, що така ситуація повторюється регулярно. Так, 18 березня польські прикордонники розвернули близько ста нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю. Одна з великих груп була зупинена біля Біловезької пущі.