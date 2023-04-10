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На восточных границах ЕС за минувшие сутки задержали более 60 нелегальных белорусских мигрантов

10 апреля 2023 10:57
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Нелегальные мигранты на границе Беларуси и Евросоюза / Фото: Google
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

На границах трех стран-членов ЕС — Латвии, Литвы и Польши — с беларусью за прошедшие сутки обнаружили более 60 нелегальных мигрантов. Все они были развернуты и отправлены обратно на территорию беларуси.

Об этом сообщает литовское издание LRT.

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За прошедшие сутки, 9 апреля, на восточных границах Европейского Союза было обнаружено более 60 человек, пытавшихся нелегально бежать из беларуси.

Всех нелегальных мигрантов вернули домой.

Где и сколько было поймано мигрантов

Пограничная служба Литвы сообщила о двух нелегальных мигрантах.

На других границах ЕС с беларусью было гораздо активнее. Так, в Латвии говорят о 36 нелегальных мигрантах из беларуси.

А в Польше обнаружили 28 белорусов, пытавшихся нелегально пробраться в Евросоюз.

Напомним, что подобная ситуация повторяется регулярно. Так, 18 марта польские пограничники развернули около ста нелегальных мигрантов на границе с беларусью. Одна из крупных групп была остановлена возле Беловежской пущи.

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