Вибухи в Єйську 28 лютого — палає військовий аеродром

На військовому аеродромі в Єйську прогримів вибух: що відомо
Увечері 28 лютого у росії в районі військового аеродрому "Єйськ", що в Краснодарському краю, пролунали вибухи. Мешканці припускають, що обстріляти аеродром могли навіть ракетами.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
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Вибухи в Єйську
Вибухи біля аеродрому в Єйську пролунали орієнтовно біля 19:00 28 лютого. Місцеві пишуть, що чули два гучних звуки. Після цього з району аеродрому було видно чорний дим.
Наразі офіційних коментарів про те, що сталось, немає, однак місцеві мешканці пишуть, що це були ракети, а російські пропагандисти вже заявили, що це атака безпілотників.
На інцидент відреагував блогер та волонтер Сергій Стерненко.
"Єйск, так звана росія. Вибух у районі аеродрому після атаки невідомого доброго безпілотника", — написав він та прикріпив відео.
Що відомо про аеродром "Єйськ"
Єйськ (раніше називався Ейськ-Центральний) — великий аеродром спільного базування, розташований на західному краю міста Єйська, п'ятого за чисельністю населення міста Краснодарського краю.
Приймає будь-які типи літальних апаратів без обмеження ваги. Перевищення аеродрому — 20 м, висота кола — 150-600 м, позивний "Вулкан" (раніше — "Прожаток", для авіації ГВФ — "Єйськ").
Нагадаємо, 26 лютого на військовому аеродромі "Мачулищі", за 12 кілометрів від Мінська, вибухом було пошкоджено російський літак А-50. Офіційна причина досі невідома, проте, ймовірно, це була атака безпілотника.