Російський Санкт-Петербург закрив небо — у чому причина

Санкт-Петербург закрив небо через "неопізнаний об'єкт": що відомо
У російському Санкт-Петербурзі та в Ленінградській області 28 лютого закрили 200 квадратних кілометрів повітряного простору. Також ввели план "Килим" через невідомий об'єкт у повітрі.
Про це повідомляють росЗМІ та місцеві Telegram-канали.
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Що трапилось
У вівторок, 28 лютого, над Санкт-Петербургом та Ленінградською областю закрили повітряний простір. Громадянські літаки перевели до зони очікування.
Повідомляється, що на території введено план "Килим" — його вводять при незаконному перетині кордону, а також при появі в повітряному просторі невідомих об'єктів. Сигнал означає, що всі повітряні судна мають негайно сісти чи залишити район.
За даними ЗМІ, повітряний простір над Санкт-Петербургом закрито до 13:00. Майже всі рейси на табло до Пулкова зараз світяться із затримкою. Літаки, що летіли до міста, зокрема рейс Москва – Калініград, що проходить через повітряний простір Ленінградської області, повертаються до аеропортів вильоту.
Нагадаємо, 28 лютого мер Бєлгорода заявив про нальоти безпілотників на житлові квартали, один із них залетів до квартири.