Российский Санкт-Петербург закрыл небо – в чем причина

Воздушное пространство над Санкт-Петербургом закрыто до 13:00

В российском Санкт-Петербурге и Ленинградской области 28 февраля закрыли 200 квадратных километров воздушного пространства. Также ввели план "Ковер" из-за неизвестного объекта в воздухе.

Об этом сообщают росСМИ и местные Telegram-каналы.

Что случилось

Во вторник, 28 февраля, над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью закрыли воздушное пространство. Гражданские самолеты перевели в зону ожидания.

Сообщается, что на территории введен план "Ковер" — его вводят при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неизвестных объектов. Сигнал означает, что все воздушные суда должны немедленно сесть или покинуть район.

По данным СМИ, воздушное пространство над Санкт-Петербургом закрыто до 13:00. Почти все рейсы на табло в Пулков сейчас светятся с задержкой. Летевшие в город самолеты, в том числе рейс Москва – Калиниград, проходящий через воздушное пространство Ленинградской области, возвращаются в аэропорты вылета.

Самолеты кружат возле Петербурга / Скриншот

Напомним, 28 февраля мэр Белгорода заявил о налетах беспилотников на жилые кварталы, один из них залетел в квартиру.