Российский Санкт-Петербург закрыл небо – в чем причина

Санкт-Петербург закрыл небо из-за "неопознанного объекта": что известно
В российском Санкт-Петербурге и Ленинградской области 28 февраля закрыли 200 квадратных километров воздушного пространства. Также ввели план "Ковер" из-за неизвестного объекта в воздухе.
Об этом сообщают росСМИ и местные Telegram-каналы.
-
Почти весь доход банковской системы разделили 10 банков, — Оpendatabot
-
ВСУ и ГУР помешали россиянам нанести очередной ракетный удар — Ким
-
Эксперт пресказал действия Китая после оглашения им "мирных предложений"
-
В Укрэнерго рассказали о ситуации в энергосистеме: будут ли отключения
-
В Мелитополе оккупанты размещают свои военные базы в жилых кварталах, — Федоров
-
Россияне признали, что не собираются отстраивать Мариуполь, — Андрющенко
-
В Харьковской области депутат переоборудовал больницы под госпитали для оккупантов: детали от СБУ
-
Свет должен быть: какая ситуация в электросистеме Одесчины
-
Лидер "Динамо" готовится вернуться на поле: когда это произойдет
-
Илон Маск снова стал самым богатым человеком в мире
Что случилось
Во вторник, 28 февраля, над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью закрыли воздушное пространство. Гражданские самолеты перевели в зону ожидания.
Сообщается, что на территории введен план "Ковер" — его вводят при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неизвестных объектов. Сигнал означает, что все воздушные суда должны немедленно сесть или покинуть район.
По данным СМИ, воздушное пространство над Санкт-Петербургом закрыто до 13:00. Почти все рейсы на табло в Пулков сейчас светятся с задержкой. Летевшие в город самолеты, в том числе рейс Москва – Калиниград, проходящий через воздушное пространство Ленинградской области, возвращаются в аэропорты вылета.
Напомним, 28 февраля мэр Белгорода заявил о налетах беспилотников на жилые кварталы, один из них залетел в квартиру.