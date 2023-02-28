У Бєлгороді дрон влетів у вікно квартири, уламки ще двох — приземлились у дворах

Мер Бєлгорода заявив про нальоти безпілотників на житлові квартали, один з них залетів до квартири
У російському Бєлгороді 27 лютого розбились три безпілотники, їх уламки впали просто на житлові квартали. Серед жителів прикордонного регіону ворожої держав ніхто не постраждав.
Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, також про це свідчать відео є на місцевих Telegram-каналах.
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Що відомо
"У Бєлгороді виявили уламки одразу трьох безпілотних літальних апаратів. Постраждалих немає, але є руйнування: десь вибито вікна, десь незначно пошкоджено автомобілі. Спецслужби вже займаються ситуацією", — написав він.
Гладков не вказав, чиї це безпілотники.
Мер Валентин Демидов каже, що один безпілотник влетів у вікно квартири.
"Зараз перебуваю на місці інциденту на вулиці Попова. Тут дрон залетів у вікно квартири. Людей виселили в безпечне місце", — написав він.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що через неприцільні обстріли та застарілі боєприпаси російські війська вбили десятки своїх цивільних у Бєлгороді.
Фото: місцеві Telegram-канали