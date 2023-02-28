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Мэр Белгорода заявил о налетах беспилотников на жилые кварталы, один из них залетел в квартиру

28 февраля 2023 07:11
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк
В Белгороде дрон влетел в окно квартиры, обломки еще двух — приземлились во дворах
Последствия падения беспилотника
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк

В российском Белгороде 27 февраля разбились три беспилотника, их обломки упали прямо на жилые кварталы. Среди жителей приграничного региона враждебных государств никто не пострадал.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, также об этом свидетельствуют видео на местных Telegram-каналах.

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Что известно

"В Белгороде обнаружили обломки сразу трех беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет, но есть разрушения: где-то выбиты окна, где-то незначительно повреждены автомобили. Спецслужбы уже занимаются ситуацией", — написал он.

Гладков не указал, чьи это беспилотники.

Мэр Валентин Демидов говорит, что один беспилотник влетел в окно квартиры.

"Сейчас нахожусь на месте инцидента на улице Попова. Здесь дрон залетел в окно квартиры. Людей выселили в безопасное место", — написал он.

Белгород

Напомним, недавно мы писали, что из-за неприцеленных обстрелов и устаревших боеприпасов российские войска убили десятки своих гражданских в Белгороде.

Фото: местные Telegram-каналы

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