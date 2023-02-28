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На военном аэродроме в Ейске прогремел взрыв: что известно

28 февраля 2023 21:45
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк
Взрывы в Ейске 28 февраля — пылает военный аэродром
Взрывы в Ейске
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк

Вечером, 28 февраля, в россии в районе военного аэродрома "Ейск" в Краснодарском крае прогремели взрывы. Жители предполагают, что обстрелять аэродром могли даже ракетами.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Взрывы в Ейске

Взрывы у аэродрома в Ейске раздались ориентировочно около 19:00 28 февраля. Местные пишут, что слышали два громких звука. После этого из района аэродрома виден черный дым.

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Пока официальных комментариев о случившемся нет, однако местные жители пишут, что это были ракеты, а российские пропагандисты уже заявили, что это атака беспилотников.

Взрывы на аэродроме в Ейске

 

На инцидент отреагировал блоггер и волонтер Сергей Стерненко.

"Ейск, так называемая россия. Взрыв в районе аэродрома после атаки неизвестного доброго беспилотника", — написал он и прикрепил видео.

Что известно про аэродром "Ейск" 

Ейск (ранее назывался Ейск-Центральный) — крупный аэродром совместного базирования, расположен на западной оконечности города Ейска, пятого по численности населения города Краснодарского края.

Принимает любые типы летательных аппаратов без ограничения массы. Превышение аэродрома — 20 м, высота круга — 150—600 м, позывной "Вулкан" (ранее — "Прожаток", для авиации ГВФ — "Ейск")

Напомним, 26 февраля на военном аэродроме "Мачулищи" в 12 километрах от Минска взрывом был поврежден российский самолет А-50. Официальная причина до сих пор не известна, однако, вероятно, это была атака беспилотника.

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