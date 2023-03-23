На вулицях та в метро рф з‘явилися дивні банери про "точку відліку"

Дивний рекламний білборд на вулицях росії

У росії на вулицях та метро з'явилася дивно реклама про "точку відліку". Наразі ніяких пояснень немає.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Нова реклама в рф

У росії на вуличних білбордах і екранах у метро транслюється дивна реклама, де на тлі російського прапора, що розвівається, трьома рядками написано: "23 березня. Точка відліку. Стеж за новинами".

Росіяни вже зробили безліч припущень, що станеться у росії в цей день:

почнеться нова хвиля мобілізації,

Сибір буде передана Китаю,

розпочнеться президентська передвиборча кампанія,

хтось чекає на ядерну війну з "імовірністю 1000%".

Нагадаємо, нещодавно у москві встановили ще одну систему ППО поряд з метро "Салар'єво".

Окрім того, на будівлі міністерства оборони в росії помітили ракетний комплекс "Панцир". Також на дахах деяких будинків встановили системи ППО.

Також ми писали, що у росії в одному з районів москви посилили протиповітряну оборону, розгорнувши дивізіон ППО С-400. Комплекс машин з радіолокаційною станцією в активному положенні помітили між Лосиним островом та Сокільниками.

Додамо, в Інституті вивчення війни розповіли, чому кремль активно встановлює системи ППО в москві