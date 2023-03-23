На вулицях та в метро рф з‘явилися дивні банери про "точку відліку"
У росії на вулицях та метро з'явилася дивно реклама про "точку відліку". Наразі ніяких пояснень немає.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
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Нова реклама в рф
У росії на вуличних білбордах і екранах у метро транслюється дивна реклама, де на тлі російського прапора, що розвівається, трьома рядками написано: "23 березня. Точка відліку. Стеж за новинами".
Росіяни вже зробили безліч припущень, що станеться у росії в цей день:
- почнеться нова хвиля мобілізації,
- Сибір буде передана Китаю,
- розпочнеться президентська передвиборча кампанія,
- хтось чекає на ядерну війну з "імовірністю 1000%".
Нагадаємо, нещодавно у москві встановили ще одну систему ППО поряд з метро "Салар'єво".
Окрім того, на будівлі міністерства оборони в росії помітили ракетний комплекс "Панцир". Також на дахах деяких будинків встановили системи ППО.
Також ми писали, що у росії в одному з районів москви посилили протиповітряну оборону, розгорнувши дивізіон ППО С-400. Комплекс машин з радіолокаційною станцією в активному положенні помітили між Лосиним островом та Сокільниками.
Додамо, в Інституті вивчення війни розповіли, чому кремль активно встановлює системи ППО в москві