Странные рекламные билборды на улицах россии

В россии на улицах и метро появилась странно реклама о "точке отсчета". Пока никаких объяснений нет.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Новая реклама в россии

В россии на уличных билбордах и экранах в метро транслируется странная реклама, где на фоне развевающегося российского флага тремя строчками написано: "23 марта. Точка отсчета. Следи за новостями".

Россияне уже сделали множество предположений, что произойдет в россии в этот день:

начнется новая волна мобилизации,

Сибирь будет передана Китаю,

начнется президентская предвыборная кампания,

кто-то ждет ядерную войну с "вероятностью 1000%".

Напомним, недавно в москве установили еще одну систему ПВО рядом с метро "Саларьево".

Кроме того, на здании министерства обороны в россии был замечен ракетный комплекс "Панцирь". Также на крышах некоторых домов установили системы ПВО.

Также мы писали, что в россии в одном из районов москвы усилили противовоздушную оборону, развернув дивизион ПВО С-400. Комплекс радиолокационных станций в активном положении заметили между Лосиным островом и Сокольниками.

Добавим, в Институте изучения войны рассказали, почему кремль активно устанавливает системы ПВО в москве.