На улицах и в метро рф появились странные баннеры о "точке отсчета"
В россии на улицах и метро появилась странно реклама о "точке отсчета". Пока никаких объяснений нет.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
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Новая реклама в россии
В россии на уличных билбордах и экранах в метро транслируется странная реклама, где на фоне развевающегося российского флага тремя строчками написано: "23 марта. Точка отсчета. Следи за новостями".
Россияне уже сделали множество предположений, что произойдет в россии в этот день:
- начнется новая волна мобилизации,
- Сибирь будет передана Китаю,
- начнется президентская предвыборная кампания,
- кто-то ждет ядерную войну с "вероятностью 1000%".
Напомним, недавно в москве установили еще одну систему ПВО рядом с метро "Саларьево".
Кроме того, на здании министерства обороны в россии был замечен ракетный комплекс "Панцирь". Также на крышах некоторых домов установили системы ПВО.
Также мы писали, что в россии в одном из районов москвы усилили противовоздушную оборону, развернув дивизион ПВО С-400. Комплекс радиолокационных станций в активном положении заметили между Лосиным островом и Сокольниками.
Добавим, в Институте изучения войны рассказали, почему кремль активно устанавливает системы ПВО в москве.