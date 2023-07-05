Спортивні змагання. Фото: google

На змаганнях в Алжирі російських спортсменок представили як сирійських. Відомо, що деяким навіть змінили імена та прізвища.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Відтак, у списках спортсменів, які заявлені від Сирії — російська дзюдоїстка Мілана Мугу (Мілана Мрад) і гімнастка Олександра Максимова.

До того ж у деяких спортсменок змінили прізвища та дати народження. А саме, у бадмінтоністки Дар’ї Джеджули, велоперегонниць Тетяни та Дар’ї Малькових, легкоатлетки Каріни Полудкіної та плавчині Анастасії Сорокіної.

Однак, за словами головного тренера збірної Росії з легкої атлетики Руслана Міщенка, щонайменше однієї спортсменки не було на змаганнях. У всеросійській федерації легкої атлетики ніби то з'ясовують, як вона могла потрапити у список Сирії.

Повідомлення росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у болгарському місті Варни на борту судна Milford загадково загинули двоє росіян. Що стало причиною смерті наразі невідомо.

Додамо, що на сайті Avito стало значно більше оголошень про продаж дач після того, як стало відомо про обмеження на в'їзд у Фінляндію для росіян. Всі оголошення об'єднує те, що оплату за оселі готові приймати в рублях.