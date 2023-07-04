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Росіяни масово продають свої елітні котеджі у Фінляндії: в чому причина

4 липня 2023 14:54
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Росіяни масово продають свої елітні котеджі у Фінлядії: в чому причина
Ключі від будинку. Фото: pixabay
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На сайті Avito стало значно більше оголошень про продаж дач після того, як стало відомо про обмеження на в'їзд у Фінляндію для росіян. Всі оголошення об'єднує те, що оплату за оселі готові приймати в рублях.

Про це пише Yle.

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Продаж або обмін

Крім того, продавці пропонують обмінятися нерухомістю в Росії. До прикладу, на продаж виставили котедж у Савітайпалі, який коштує близько 160 тисяч євро, вартість будинку у Раутярві сягає понад 62 тисяч євро. Також елітний котедж готові продати за мільйон євро.

За словами представника фінської компанії Remax Міка Лайтінена, громадяни РФ бажають продати або ж обміняти свою нерухомість у Фінляндії.

Він зазначив, що агенту з нерухомості у Фінляндії не дуже вигідно, якщо продавець — росіянин, який живе в РФ.

"Безумовно, продавці знайдуться, але на практиці ми не можемо взяти нерухомість на продаж, якщо вони не мають банківського рахунку, на який можна переказати гроші", — пояснив Лайтінен.

Заборона на в'їзд росіянам

Раніше президент Фінляндії Саулі Нііністьо та Комітет міністрів зовнішньої та безпекової політики розглянули підготовку до вільнюського саміту НАТО в липні, зокрема нагальні питання для обговорення з країнами-членами альянсу. Серед них — заборона росіянам в'їзду до Фінляндії та інших країн Шенгенської зони.

Нагадаємо, уряд Фінляндії схвалив нового премʼєр-міністра країни. Ним став лідер Національної коаліційної партії Петтері Орпо.

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