У Фінляндії продовжать дію заборони на в'їзд росіянам до Шенгенської зони

Жінка тримає в руках російський закордонний паспорт. Фото: google.com

Сьогодні, 27 червня, президент Фінляндії Саулі Нііністьо та Комітет міністрів зовнішньої та безпекової політики розглянули підготовку до вільнюського саміту НАТО в липні, зокрема нагальні питання для обговорення з країнами-членами альянсу. Серед них — заборона росіянам в'їзд до Фінляндії та інших країн Шенгенської зони.

Про це повідомляє Valtioneuvosto.

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Зазначається, що одним із питань, що розглянули Нііністьо та міністри — російська агресія проти України, а також нагальні питання, що стосуються Росії.

Таким чином, було обговорення можливості поїздок російських громадян до Фінляндії та пропуску через Фінляндію до інших країн, які належать до Шенгенської зони.

"Президент і Міністерський комітет відзначили, що подорожі російських громадян все ще можуть завдати шкоди міжнародним відносинам Фінляндії. Тому обмеження на несуттєві поїздки слід зберегти та посилити, щоб запобігти порушенням. За підсумками обговорень, проведених Президентом і Міністерським комітетом, Уряд може продовжити дію постанови про обмеження на поїздки, виданої 29 вересня 2022 року", — зазначає видання.

Нагадаємо, що дипломатичні та консульські представництва Латвії за кордоном з 26 червня припинили прийом усіх видів візових заяв від росіян. Це пов'язано з непередбачуваним розвитком внутрішньополітичних подій у Росії.