В Финляндии продолжат запрет на въезд россиянам в Шенгенскую зону

Женщина держит в руках российский загранпаспорт. Фото: google.com

Сегодня, 27 июня, президент Финляндии Саули Нииностё и Комитет министров внешней политики и политики безопасности рассмотрели подготовку к вильнюсскому саммиту НАТО в июле, в частности насущные вопросы для обсуждения со странами-членами альянса. Среди них запрет россиянам на въезд в Финляндию и другие страны Шенгенской зоны.

Об этом сообщает Valtioneuvosto.

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Отмечается, что одним из вопросов, рассмотренных Нииностё и министрами, — российская агрессия против Украины, а также насущные вопросы, касающиеся России.

Таким образом, было обсуждение возможности поездок российских граждан в Финляндию и пропуск через Финляндию в другие страны, принадлежащие к Шенгенской зоне.

"Президент и Министерский комитет отметили, что путешествия российских граждан все еще могут нанести ущерб международным отношениям Финляндии. Поэтому ограничения на несущественные поездки следует сохранить и усилить, чтобы предотвратить нарушения. По итогам обсуждений, проведенных Президентом и Министерством комитетом, Правительство может продолжить действие постановления о ограничении на поездки, выданной 29 сентября 2022 года", — отмечает издание.

Напомним, что дипломатические и консульские представительства Латвии за рубежом с 26 июня приостановили прием всех видов визовых заявлений от россиян. Это связано с непредсказуемым развитием внутриполитических событий в России.