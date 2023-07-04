Россияне массово продают свои элитные коттеджи в Финлядии: в чем причина

Ключи от дома. Фото: pixabay

На сайте Avito стало гораздо больше объявлений о продаже дач после того, как стало известно об ограничениях на въезд в Финляндию для россиян. Все объявления объединяет то, что оплату за дома готовы принимать в рублях.

Об этом пишет Yle.

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Продажа или обмен

Кроме того, продавцы предлагают обменяться недвижимостью в России. К примеру, на продажу выставили коттедж в Савитайпале, который стоит около 160 тысяч евро, стоимость дома в Раутярве составляет более 62 тысяч евро. Также элитный коттедж готовы продать за миллион евро.

По словам представителя финской компании Remax Мика Лайтинена, граждане РФ желают продать или обменять свою недвижимость в Финляндии.

Он отметил, что агенту по недвижимости в Финляндии не очень выгодно, если продавец — россиянин, живущий в РФ.

"Безусловно, продавцы найдутся, но на практике мы не можем взять недвижимость на продажу, если у них нет банковского счета, на который можно перевести деньги", — объяснил Лайтинен.

Запрет на въезд россиянам

Ранее президент Финляндии Саули Нииностио и Комитет министров внешней политики и политики безопасности рассмотрели подготовку к вильнюсскому саммиту НАТО в июле, в частности насущные вопросы для обсуждения со странами-членами альянса. Среди них запрет россиянам въезда в Финляндию и другие страны Шенгенской зоны.

Напомним, правительство Финляндии одобрило нового премьер-министра страны. Им стал лидер Национальной коалиционной партии Петтери Орппо.