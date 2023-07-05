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На соревнованиях в Алжире российских спортсменок представили как сирийских

5 июля 2023 16:39
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
На соревнованиях в Алжире российских спортсменок представили как сирийских
Спортивные соревнования. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

На соревнованиях в Алжире русских спортсменок представили в качестве сирийских. Известно, что некоторым даже изменили имена и фамилии.

Об этом сообщают росСМИ.

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Следовательно, в списках спортсменов, заявленных от Сирии, — российская дзюдоистка Милана Мугу (Милана Мрад) и гимнастка Александра Максимова.

К тому же у некоторых спортсменок сменили фамилии и даты рождения. А именно, у бадминтонистки Дарьи Джеджулы, велоперегонщиц Татьяны и Дарьи Мальковых, легкоатлетки Карины Полудкиной и пловчицы Анастасии Сорокиной.

Однако, по словам главного тренера сборной России по легкой атлетике Руслана Мищенко, по меньшей мере, одной спортсменки не было на соревнованиях. Во всероссийской федерации легкой атлетики вроде бы выясняют, как она могла попасть в список Сирии.

 

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Сообщение росЗМИ. Фото: скриншот

Напомним, в болгарском городе Варны на борту судна Milford загадочно погибли двое россиян. Что стало причиной смерти неизвестно.

Добавим, что на сайте Avito стало гораздо больше объявлений о продаже дач после того, как стало известно об ограничениях на въезд в Финляндию для россиян. Все объявления объединяет то, что оплату за дома готовы принимать в рублях.

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