Над "історичними" статтями Путіна працює ціла команда псевдофахівців, — ЗМІ

Володимир Путін і Володимир Мединський. Фото: росЗМІ

Колишній міністр культури Росії Володимир Мединський, який зараз обіймає посаду помічника президента, пише статті, які потім публікуються від імені Володимира Путіна. Передусім ідеться про так звані "історичні" статті російського диктатора.

Про це повідомив журналіст Михайло Зигар у своїй колонці для The New York Times.

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"Історичні" статті вкрай важливі для Путіна

Мединський, працюючи з групою помічників, пише тексти про історію, які згодом публікуються від імені Путіна.

"З огляду на одержимість президента історією та використання історії для виправдання його режиму, Мединський сьогодні займає важливе місце в Росії", — пише журналіст.

Мединський брав участь у написанні опублікованої в 2021 році статті "Про історичну єдність росіян та українців", в якій Україна називається "анти-Росією ", пише Зигар.

Цей текст було відправлено до всіх військових частин, а Путін досі повторює тези з неї у своїх публічних виступах, зазначає журналіст.

Процес роботи над статтями Зигар описує так: Путін диктує тези Мединському, той розробляє їх і віддає своїм помічникам, які пишуть текст. Потім текст передається Медінському, він редагує його та віддає Путіну, який також вносить правки.

"Науковість" статтей Мединського

Варто зазначити, що статті написані Мединським і його спільниками для російського диктатора не мають нічого спільного з історичною наукою. В них застосовуються наративи радянських часів, коли України не сприймалася як самостійна держава.

Зокрема, псевдонауковці Путіна повністю ігнорують той факт, що Київ було засновано на сотні років раніше за Москву, а першим загальновідомим гербом Київської Русі був Тризуб князя Володимира.

Крім того, поплічники диктатора повністю потворять історичні реалії, не зважаючи на політичні, культурні і суспільні особливості взаємовідносин українців і росіян.

Раніше ми повідомляли, що найбільше російський диктатор Володимир Путін боїться стратегічної поразки, зокрема деокупації Криму, та неможливісті застосування ядерного озброєння. Для нього важливі успіхи стратегічного, а не тактичного характеру.

Нагадуємо, аналіз промов президента РФ Володимира Путіна до і після вторгнення в Україну, проведений психологом Ніріт Пізано, показав домінування почуттів агресії, зневаги та огиди, але повну відсутність страху. Це було обговорено на симпозіумі з питань стратегічного стримування, організованому Збройними силами США.