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Над "историческими" статьями Путина работает целая команда псевдоспециалистов, — СМИ

19 сентября 2023 12:48
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Над "историческими" статьями Путина работает целая команда псевдоспециалистов, — СМИ
Владимир Путин и Владимир Мединский. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Бывший министр культуры России Владимир Мединский, который сейчас занимает пост помощника президента, пишет статьи, которые затем публикуются от имени Владимира Путина. Прежде всего, речь идет о так называемых "исторических" статьях российского диктатора.

Об этом сообщил журналист Михаил Зигарь в своей колонке для The New York Times.

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"Исторические" статьи крайне важны для Путина

Мединский, работая с группой помощников, пишет тексты об истории, впоследствии публикуемые от имени Путина.

"Учитывая одержимость президента историей и использование истории для оправдания его режима, Мединский сегодня занимает важное место в России", — пишет журналист.

Мединский участвовал в написании опубликованной в 2021 году статьи "Об историческом единстве россиян и украинцев", в которой Украина называется "анти-Россией", пишет Зигар.

Этот текст был отправлен во все воинские части, а Путин до сих пор повторяет тезисы по нему в своих публичных выступлениях, отмечает журналист.

Процесс работы над статьями Зигар описывает так: Путин диктует тезисы Мединскому, тот разрабатывает их и отдает своим помощникам, пишущим текст. Затем текст передается Мединскому, он редактирует его и отдает Путину, который также вносит правки.

"Научность" статей Мединского

Стоит отметить, что статьи, написанные Мединским и его сообщниками для российского диктатора, не имеют ничего общего с исторической наукой. В них применяются нарративы советских времен, когда Украина не воспринималась как самостоятельное государство.

В частности, псевдоученые Путина полностью игнорируют тот факт, что Киев был основан на сотни лет раньше Москвы, а первым общеизвестным гербом Киевской Руси был Тризуб князя Владимира.

Кроме того, приспешники диктатора полностью перекручивают исторические реалии, несмотря на политические, культурные и общественные особенности взаимоотношений украинцев и россиян.

Ранее мы сообщали, что больше всего российский диктатор Владимир Путин боится стратегического поражения, в частности, деоккупации Крыма и невозможности применения ядерного вооружения. Для него важны успехи стратегического, а не тактического характера.

Напомним, анализ речей президента РФ Владимира Путина до и после вторжения в Украину, проведенный психологом Нирит Пизано, показал доминирование чувств агрессии, презрения и отвращения, но полное отсутствие страха. Это было обсуждено на симпозиуме по стратегическому сдерживанию, организованном Вооруженными силами США.

 

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