Найбільші авіакомпанії США збільшать кількість рейсів до Китаю

Літаки на злітнй смузі. Фото: Економічна правда

З 1 вересня США та Китай збільшать кількість авіарейсів між країнами. Це стало можливим завдяки домовленостям між велкими авіакомпаніями.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також:

США і Китай активізують авіасполучення

Міністерство транспорту США заявило, що завдяки домовленостям між двома найбільшими в світі авіакомпаніями кількість рейсів спочатку зросте до 18, а з 29 жовтня — до 24 на тиждень. Зазначається, що уряд Китаю погодився на таку пропозицію.

Посольство Китаю у Вашингтоні заявило, що прямі авіарейси мають важливе значення "для збільшення взаємних візитів між китайцями та американцями".

"Ми сподіваємося, що відновлення більшої кількості рейсів піде на користь потоку людей і торгівлі між країнами", — заявили у посольстві.

Нагадаємо, аеропорт "Львів" може частково запрацювати в межах гуманітарного коридору. Відкриття забезпечить Європейський Союз.