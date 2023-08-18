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Найбільші авіакомпанії США збільшать кількість рейсів до Китаю

18 серпня 2023 04:56
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Найбільші авіакомпанії США збільшать кількість рейсів до Китаю
Літаки на злітнй смузі. Фото: Економічна правда
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

З 1 вересня США та Китай збільшать кількість авіарейсів між країнами. Це стало можливим завдяки домовленостям між велкими авіакомпаніями.

Про це повідомляє Reuters.

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Міністерство транспорту США заявило, що завдяки домовленостям між двома найбільшими в світі авіакомпаніями кількість рейсів спочатку зросте до 18, а з 29 жовтня — до 24 на тиждень. Зазначається, що уряд Китаю погодився на таку пропозицію.

Посольство Китаю у Вашингтоні заявило, що прямі авіарейси мають важливе значення "для збільшення взаємних візитів між китайцями та американцями".

"Ми сподіваємося, що відновлення більшої кількості рейсів піде на користь потоку людей і торгівлі між країнами", — заявили у посольстві.

Нагадаємо, аеропорт "Львів" може частково запрацювати в межах гуманітарного коридору. Відкриття забезпечить Європейський Союз. 

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