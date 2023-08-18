Найбільші авіакомпанії США збільшать кількість рейсів до Китаю
З 1 вересня США та Китай збільшать кількість авіарейсів між країнами. Це стало можливим завдяки домовленостям між велкими авіакомпаніями.
Про це повідомляє Reuters.
США і Китай активізують авіасполучення
Міністерство транспорту США заявило, що завдяки домовленостям між двома найбільшими в світі авіакомпаніями кількість рейсів спочатку зросте до 18, а з 29 жовтня — до 24 на тиждень. Зазначається, що уряд Китаю погодився на таку пропозицію.
Посольство Китаю у Вашингтоні заявило, що прямі авіарейси мають важливе значення "для збільшення взаємних візитів між китайцями та американцями".
"Ми сподіваємося, що відновлення більшої кількості рейсів піде на користь потоку людей і торгівлі між країнами", — заявили у посольстві.
Нагадаємо, аеропорт "Львів" може частково запрацювати в межах гуманітарного коридору. Відкриття забезпечить Європейський Союз.