Крупнейшие авиакомпании США увеличат количество рейсов в Китай

Самолеты на взлетной полосе. Фото: Экономическая правда

С 1 сентября США и Китай увеличат количество авиарейсов между странами. Это стало возможным благодаря договоренностям между крупными авиакомпаниями.

Об этом сообщает Reuters.

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Министерство транспорта США заявило, что благодаря договоренностям между двумя крупнейшими в мире авиакомпаниями количество рейсов сначала вырастет до 18, а с 29 октября - до 24 в неделю. Отмечается, что правительство Китая согласилось на такое предложение.

Посольство Китая в Вашингтоне заявило, что прямые авиарейсы имеют немаловажное значение "для увеличения взаимных визитов между китайцами и американцами".

"Мы надеемся, что возобновление большего количества рейсов пойдет в пользу потока людей и торговли между странами", — заявили в посольстве.

Напомним, аэропорт "Львов" может частично заработать в рамках гуманитарного коридора. Открытие обеспечит Европейский союз.