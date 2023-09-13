"Найбільшою перешкодою є Угорщина": дипломати прокоментували шлях України до ЄС

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: google.com

У середу, 13 вересня, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила Європейському парламенту, що Україна вже досягла "значних успіхів" після того, як минулого року її призначили кандидатом у членство. Однак Угорщина може не підтримати рішення про старт переговорів щодо вступу України.

Про це пише Reuters.

Читайте також:

Що відомо про шанси України вступити до ЄС

Урсула фон дер Ляєн окреслила бачення Європейського Союзу, який включатиме не лише Україну, а й Молдову та країни Західних Балкан.

"У світі, де розмір і вага мають значення, очевидно, що в стратегічних інтересах і інтересах безпеки Європи завершити наш Союз", — сказала вона.

Як пишуть ЗМІ, країни-кандидати мають відповідати ряду політичних та економічних критеріїв, щоб розпочати переговори про членство. Вони повинні виконати більш суворі вимоги щодо демократії, верховенства права та економічних стандартів, перш ніж вони зможуть фактично приєднатися до ЄС.

У червні Європейська комісія заявила, що Київ виконав два із семи кроків на шляху до переговорів, але йому потрібно зробити більше щодо судової реформи, боротьби з корупцією та відмиванням грошей, стримування олігархів і покращення ставлення до меншин.

Як пише ЗМІ, дипломати та офіційні особи ЄС кажуть, що два важковаговики блоку, Франція та Німеччина, ймовірно, підтримають початок переговорів, якщо Єврокомісія дасть позитивну оцінку.

"Звіт очікується в жовтні, але може бути відкладено до листопада", — кажуть чиновники.

Що може завадити Україні на шляху до ЄС

Для початку переговорів про вступ до ЄС потрібна згода усіх 27 країн-членів. Водночас дипломати та офіційні особи кажуть, що Угорщина буде для Києва міцнішим горішком.

"Для України найбільшою перешкодою є Угорщина та дискусія навколо національних меншин. Політично це буде найважливішою перешкодою", — сказав високопоставлений дипломат ЄС.

До того ж прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтримує тепліші стосунки з Москвою, ніж багато інших його колег з ЄС, і неодноразово сперечався з Києвом, зокрема щодо права етнічних угорців навчатися рідною мовою після того, як Україна ухвалила закон 2017 року, що обмежує використання мов національних меншин у школи.

Будапешт також сварився з Києвом через включення угорського OTP Bank до українського чорного списку компаній, звинувачених у фінансовій підтримці війни Росії — звинувачення, яке і Угорщина, і банк заперечують.

"У липні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що наступна оцінка процесу вступу України повинна включати перевірку того, чи дотримуються права угорської громади", — пишуть ЗМІ.

Нагадаємо, Єврокомісар запропонував вдруге продовжити заборону на імпорт українського зерна.

Також Єврокомісія заборонила росіянам ввозити до ЄС особисті автомобілі, смартфони та деякі інші речі.