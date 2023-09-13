"Наибольшим препятствием является Венгрия": дипломаты прокомментировали путь Украины в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: google.com

В среду, 13 сентября, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила Европейскому парламенту, что Украина уже добилась "значительных успехов" после того, как в прошлом году ее назначили кандидатом в членство. Однако Венгрия может не поддержать решение о старте переговоров по вступлению Украины.

Об этом пишет Reuters.

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Урсула фон дер Ляйен наметила видение Европейского Союза, который будет включать не только Украину, но и Молдову и страны Западных Балкан.

"В мире, где размер и вес имеют значение, очевидно, что в стратегических интересах и интересах безопасности Европы завершить наш Союз", — сказала она.

Как пишет СМИ, страны-кандидаты должны удовлетворять ряду политических и экономических критериев, чтобы начать переговоры о членстве. Они должны выполнить более строгие требования к демократии, верховенству права и экономическим стандартам, прежде чем они смогут фактически присоединиться к ЕС.

В июне Европейская комиссия заявила, что Киев выполнил два из семи шагов на пути к переговорам, но ему нужно сделать больше по судебной реформе, борьбе с коррупцией и отмыванием денег, сдерживанию олигархов и улучшению отношения к меньшинствам.

Как пишут СМИ, дипломаты и официальные лица ЕС говорят, что два тяжеловеса блока, Франция и Германия, вероятно, поддержат начало переговоров, если Еврокомиссия даст положительную оценку.

"Отчет ожидается в октябре, но может быть отложен до ноября", — говорят чиновники.

Что может помешать Украине по пути в ЕС

Для начала переговоров о вступлении в ЕС необходимо согласие всех 27 стран-членов. В то же время дипломаты и официальные лица говорят, что Венгрия будет для Киева более крепким орешком.

"Для Украины наибольшее препятствие является Венгрия и дискуссия вокруг национальных меньшинств. Политически это будет важнейшим препятствием" , — сказал высокопоставленный дипломат ЕС.

К тому же премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддерживает более теплые отношения с Москвой, чем многие другие его коллеги из ЕС, и неоднократно спорил с Киевом, в частности, о праве этнических венгров учиться на родном языке после того, как Украина приняла закон 2017 года, что ограничивает использование языков национальных меньшинств в школе.

Будапешт также ссорился с Киевом из-за включения венгерского OTP Bank в украинский черный список компаний, обвиненных в финансовой поддержке войны России — обвинение, которое и Венгрия, и банк отрицают.

"В июле министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что следующая оценка процесса вступления Украины должна включать проверку того, соблюдают ли права венгерской общины", — пишут СМИ.

Напомним, Еврокомиссар предложил вторично продлить запрет на импорт украинского зерна.

Также Еврокомиссия запретила россиянам ввозить в ЕС личные автомобили, смартфоны и другие вещи.