Найдорожчі міста світу: куди їхати жити невигідно

Сінгапур вночі. Фото: Google

У світі чимало прекрасних місць, де б хотілося жити. Якщо вам пощастило народитися саме в тій країні і саме в тому місті. Це одна справа. Якщо ж це лише ваша мрія, і ви зочете щось змінити у своєму житті, то варто все прорахувати.

Оглядачі видання U-news склали перелік міст, в яких жити дуже дорого.

Читайте також:

Найдорожчі міста світу

Аналітики склали перелік 5 найбільш дорогих міст світу. Тому варто все врахувати, якщо думаєш їхати туди жити.

Сінгапур

Сінгапур двадцять років тому вважався місцем злочинності та перевалковою базою наркотиків. Нині за проживання у райському місці доведеться заплатити кругленьку суму. Ціни тут високі практично на все. Оренда житла іноді за своєю ціною б’є рекорди. Також чимала ціна спостерігається на послуги та їжу.

Цюріх

У всьому світі Швейцарія вважається найдорожчою державою. У місті є багато заможних громадян, які можуть собі дозволити будь-яке житло.

Продукти у Швейцарії дуже високої якості. Однак їх вартість значно перевищує середні ціни по Європі. Родина з двох осіб має розраховувати на бюджет у 470€ на місяць для купівлі харчів.

Копенгаген

Високі ціни на нерухомість ще раз є підтвердженням того, що життя у місті комфортне. Розмір зарплати вражає. Це не дивно, бо буханець хліба коштує близько 4 доларів. Також тут переважають високі ціни на громадський транспорт. Тому багато жителів воліють їздити велосипедом.

Мельбурн

Ціни настільки високі, що для приїжджого винайняти житло стане непосильною ношею. Хоча зарплати у місцевих жителів також високі. У цьому випадку слід враховувати податкові відрахування, а сума, що залишилася, від них вже не така велика, щоб шикувати.

У Мельбурні звичайна страва швидкого харчування коштує: 371 грн (15 австралійських доларів) за McMeal у McDonalds або BurgerKing (або схоже комбіноване харчування) і 111 грн (4,50 австралійських доларів) за чізбургер.

Для любителів кави: кава капучіно 123 грн (5.00 AUD) та еспресо 86 грн (3.50 AUD).

Джорджтаун

Це місто вважається туристичною та економічною столицею Кайманових островів. Усі солідні банки знаходяться саме в цьому місці, що саме за себе свідчить про сприятливий рівень світового масштабу.

А найкращі готелі запрошують на відпочинок найзаможніших людей світу. Для пересічного туриста не лише місто високих цін, а й більших можливостей.

Послуги тут якісні, але вони коштуватимуть кругленьку суму. Перш ніж вирушити до цього місця, потрібно накопичити багато грошей.

Нагадаємо, фахівці вивчили, працівники яких галузей отримували найбільшу заробітну плату у Польщі минулого року. Виявилося, що в країні найбільше заробляють шахтарі.