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Самые дорогие города мира: куда ехать жить невыгодно

25 июня 2023 03:07
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Самые дорогие города мира: куда ехать жить невыгодно
Сингапур в ночное время. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В мире немало прекрасных мест, где хотелось бы жить. Если вам удалось родиться именно в той стране и именно в том городе. Это одно дело. Если же это только ваша мечта, и вы захотите что-то изменить в своей жизни, то стоит все просчитать.

Обозреватели издания U-news составили список городов, в которых жить очень дорого.

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Самые дорогие города мира

Аналитики составили список 5 самых дорогих городов мира. Поэтому следует все учесть, если думаешь ехать туда жить.

  • Сингапур

Сингапур двадцать лет тому назад считался местом преступности и перевалочной базой наркотиков. Теперь за проживание в райском месте придется заплатить кругленькую сумму. Цены здесь высоки практически на все. Аренда жилья иногда по своей цене бьет рекорды. Также большая стоимость наблюдается на сервисы и еду.

  • Цюрих

Во всем мире Швейцария считается самым дорогим государством. В городе много зажиточных граждан, которые могут себе позволить любое жилье.

Продукты в Швейцарии очень высокое качество. Однако их стоимость значительно превышает среднюю цену по Европе. Семья из двух человек должна рассчитывать на бюджет в 470 € в месяц для покупки продовольствия.

  • Копенгаген

Высокие цены на недвижимость еще раз являются подтверждением того, что жизнь в городе комфортна. Размер зарплаты впечатляет. Это не удивительно, потому что буханка хлеба стоит около 4 долларов. Также здесь преобладают высокие цены на общественный транспорт. Поэтому многие жители предпочитают ездить на велосипеде.

  • Мельбурн

Цены настолько высоки, что для приезжего снять жилье станет непосильной ношей. Хотя зарплаты у местных жителей тоже высоки. В этом случае следует учитывать налоги, а оставшаяся сумма от них уже не так велика, чтобы шиковать.

В Мельбурне обычное блюдо быстрого питания стоит: 371 грн (15 австралийских долларов) за McMeal у McDonalds или BurgerKing (или похожее комбинированное питание) и 111 грн (4,50 австралийских долларов) за чизбургер.

Для любителей кофе: кофе капучино 123 грн (5.00 AUD) и эспрессо 86 грн (3.50 AUD).

  • Джоржтаун

Этот город считается туристической и экономической столицей островов Каймана. Все солидные банки находятся именно в этом месте, что за себя свидетельствует о благоприятном уровне мирового масштаба.

А самые лучшие гостиницы приглашают на отдых самых богатых людей мира. Для рядового туриста не только город высоких цен, но и больше возможностей.

Услуги здесь качественные, но они будут стоить кругленькую сумму. Прежде чем отправиться в это место, нужно накопить много денег.

Напомним, специалисты изучили, работники каких отраслей получали наибольшую заработную плату в Польше в прошлом году. Оказалось, что в стране больше всего зарабатывают шахтеры.

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