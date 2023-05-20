Найсильніша повінь в Італії: за ліквідацію наслідків взялася SpaceX
Starlinkи Ілона Маска працюватимуть на відновлення життя у більшості районах Італії, які постраждали від нечуваної повені. Страхова компанія Unipol Gruppo SpA вже придбала у компанії SpaceX термінали.
Про це повідомляє агенція Вloomberg.
Повідомляється, що в Італії чи не щодня зростає кількість жертв, багато зниклих безвісти. Чимало людей з обмеженими можливостями опинилися в пастці.
Нечувана повінь в Італії
За останніми даними, повінь вже забрала життя 13 людей. Через стихійне лихо 20 тисяч жителів залишилися просто неба.
Повідомлдяється, що 23 річки вийшли з берегів, сталося 280 зсувів у 41 місті. Дороги практично усі заблоковані, рух поїздів довелося скасовувати.
У страховій компанії заявляють, що придбані у SpaceX термінали допоможуть як рятувальникам, так і жертвам повені отримати доступ до Інтернету.
Відомо, що прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні терміново залишає саміт "Великої сімки" в Японії, щоб допомогти з реагуванням.
Банк Італії нещодавно зазначив, що загальні збитки житлового фонду країни, який постраждав чи ще постраждає від повені, можуть сягнути 3 млрд євро.
Нагадаємо, в Японії Президент України Володимир Зеленський і Джорджія Мелоні обговорили продовження діалогу між двома країнами. Також темою переговорів стали військова та політична підтримка України у воєнному конфлікті з Росією.