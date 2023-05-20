Сильное наводнение в Италии: за ликвидацию последствий взялась SpaceX

Затопленный автомобиль на севере Италии. Фото: REUTERS

Starlinkи Илона Маска будут работать на восстановление жизни в большинстве районов Италии, которые пострадали от неслыханного наводнения. Страховая компания Unipol Gruppo SpA уже приобрела у компании SpaceX терминалы.

Об этом сообщает агентство Вloomberg.

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Сообщается, что в Италии ежедневно растет количество жертв, много пропавших без вести. Многие люди с ограниченными возможностями оказались в ловушке.

Небывалое наводнение в Италии

По последним данным, наводнение уже унесло жизни 13 человек. Из-за стихийного бедствия без крова остались 20 тысяч жителей.

Сообщается, что 23 речки вышли из берегов, произошло 280 оползней в 41 городе. Сейчас дороги заблокированы, движение поездов пришлось отменить.

В страховой компании заявляют, что приобретенные у SpaceX терминалы помогут как спасателям, так и жертвам наводнения получить доступ к Интернету.

Известно, что премьер-министр Италии Джорджия Мэлони срочно покидает саммит "Большой семерки" в Японии, чтобы помочь с реагированием.

Банк Италии недавно отметил, что общий убыток жилого фонда страны, который пострадал или еще пострадает от наводнения, может составить 3 млрд евро.

Напомним, в Японии Президент Украины Владимир Зеленский и Джорджия Мэлони обсудили продолжение диалога между двумя странами. Темой переговоров стали военная и политическая поддержка Украины в военном конфликте с Россией.