Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Сильное наводнение в Италии: за ликвидацию последствий взялась SpaceX arrow

Сильное наводнение в Италии: за ликвидацию последствий взялась SpaceX

20 мая 2023 23:22
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Сильное наводнение в Италии: за ликвидацию последствий взялась SpaceX
Затопленный автомобиль на севере Италии. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Starlinkи Илона Маска будут работать на восстановление жизни в большинстве районов Италии, которые пострадали от неслыханного наводнения. Страховая компания Unipol Gruppo SpA уже приобрела у компании SpaceX терминалы.

Об этом сообщает агентство Вloomberg.

Читайте также:

Сообщается, что в Италии ежедневно растет количество жертв, много пропавших без вести. Многие люди с ограниченными возможностями оказались в ловушке.

Небывалое наводнение в Италии

По последним данным, наводнение уже унесло жизни 13 человек. Из-за стихийного бедствия без крова остались 20 тысяч жителей.

Сообщается, что 23 речки вышли из берегов, произошло 280 оползней в 41 городе. Сейчас дороги заблокированы, движение поездов пришлось отменить.

В страховой компании заявляют, что приобретенные у SpaceX терминалы помогут как спасателям, так и жертвам наводнения получить доступ к Интернету.

Известно, что премьер-министр Италии Джорджия Мэлони срочно покидает саммит "Большой семерки" в Японии, чтобы помочь с реагированием.

Банк Италии недавно отметил, что общий убыток жилого фонда страны, который пострадал или еще пострадает от наводнения, может составить 3 млрд евро.

Напомним, в Японии Президент Украины Владимир Зеленский и Джорджия Мэлони обсудили продолжение диалога между двумя странами. Темой переговоров стали военная и политическая поддержка Украины в военном конфликте с Россией.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

Новость с фото

12:32 "Как же я соскучилась": Мохаммад Захур после развода забрал у Камалии детей?

19:22 Мудрик не нужен "Челси": клуб принял решение по игроку

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас