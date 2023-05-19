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Влада Італії говорить про мільярдні збитки від повеней на півночі країни

19 травня 2023 14:29
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Влада Італії говорить про мільярдні збитки від повеней на півночі країни
Повінь в італійській провінції Емілія-Романія. Фото: Reuters/Claudia Greco/File Photo
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Італійські фермери очікують 1,5-мільярдних збитків через дощі і повінь. Житловий фонд постраждає іще більше, Банк Італії говорить про можливі 3 млрд євро збитків.

Про це повідомляє інформаційне агентство Bloomberg.

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Проблеми італійських фермерів

Фермерська асоціація Confagricoltura зробила попередню оцінку збитків сільського господарства у провінції Емілія-Романія через потужні дощі.

Зараз італійські фермери припускають, що повінь завдасть майбутньому урожаю збитків на суду близько 1,5 млрд євро.

Загальні збитки Італії

Це лише перша попередня оцінка рівня пошкоджень та руйнувань інфраструктури на півночі Італії.

Так, Банк Італії нещодавно зазначив, що загальні збитки житлового фонду країни, який постраждав чи ще постраждає від повені, можуть сягнути 3 млрд євро.

Нагадаємо, що в італійському регіоні Емілія-Романія через сильні дощі річки вийшли з берегів. Повінь убила трьох людей, евакуювати довелося кілька тисяч місцевих мешканців. Заступник голови управління цивільного захисту Тітті Постільоне заявив, що ситуація в регіоні дуже складна.

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