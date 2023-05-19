Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Власти Италии говорят о миллиардных убытках от наводнений на севере страны arrow

Власти Италии говорят о миллиардных убытках от наводнений на севере страны

19 мая 2023 14:29
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Власти Италии говорят о миллиардных убытках от наводнений на севере страны
Наводнение в итальянской провинции Эмилия-Романия. Фото: Reuters/Claudia Greco/File Photo
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Итальянские фермеры ожидают 1,5-миллиардного ущерба из-за дождей и половодья. Жилищный фонд пострадает еще больше, Банк Италии говорит о возможных 3 млрд евро убытках.

Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

Читайте также:

Проблемы итальянских фермеров

Фермерская ассоциация Confagricoltura сделала предварительную оценку ущерба сельскому хозяйству в провинции Эмилия-Романия из-за мощных дождей.

Сейчас итальянские фермеры предполагают, что наводнение нанесет будущему урожаю ущерб в суде около 1,5 млрд евро.

Общий ущерб Италии

Это только первая предварительная оценка уровня повреждений и разрушений инфраструктуры на севере Италии.

Так, Банк Италии недавно отметил, что общий убыток жилого фонда страны, который пострадал или еще пострадает от наводнения, может составить 3 млрд евро.

Напомним, что в итальянском регионе Эмилия-Романия из-за сильных дождей реки вышли из берегов. Наводнение убило трех человек, эвакуировать пришлось несколько тысяч местных жителей. Заместитель председателя управления гражданской защиты Титти Постильоне заявил, что ситуация в регионе очень сложная.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

обновлено:

17:52В части областей Украины прозвучал сигнал тревоги, слышно взрывы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас