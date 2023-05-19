Власти Италии говорят о миллиардных убытках от наводнений на севере страны
Итальянские фермеры ожидают 1,5-миллиардного ущерба из-за дождей и половодья. Жилищный фонд пострадает еще больше, Банк Италии говорит о возможных 3 млрд евро убытках.
Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.
Проблемы итальянских фермеров
Фермерская ассоциация Confagricoltura сделала предварительную оценку ущерба сельскому хозяйству в провинции Эмилия-Романия из-за мощных дождей.
Сейчас итальянские фермеры предполагают, что наводнение нанесет будущему урожаю ущерб в суде около 1,5 млрд евро.
Общий ущерб Италии
Это только первая предварительная оценка уровня повреждений и разрушений инфраструктуры на севере Италии.
Так, Банк Италии недавно отметил, что общий убыток жилого фонда страны, который пострадал или еще пострадает от наводнения, может составить 3 млрд евро.
Напомним, что в итальянском регионе Эмилия-Романия из-за сильных дождей реки вышли из берегов. Наводнение убило трех человек, эвакуировать пришлось несколько тысяч местных жителей. Заместитель председателя управления гражданской защиты Титти Постильоне заявил, что ситуация в регионе очень сложная.