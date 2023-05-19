Власти Италии говорят о миллиардных убытках от наводнений на севере страны

Наводнение в итальянской провинции Эмилия-Романия. Фото: Reuters/Claudia Greco/File Photo

Итальянские фермеры ожидают 1,5-миллиардного ущерба из-за дождей и половодья. Жилищный фонд пострадает еще больше, Банк Италии говорит о возможных 3 млрд евро убытках.

Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

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Проблемы итальянских фермеров

Фермерская ассоциация Confagricoltura сделала предварительную оценку ущерба сельскому хозяйству в провинции Эмилия-Романия из-за мощных дождей.

Сейчас итальянские фермеры предполагают, что наводнение нанесет будущему урожаю ущерб в суде около 1,5 млрд евро.

Общий ущерб Италии

Это только первая предварительная оценка уровня повреждений и разрушений инфраструктуры на севере Италии.

Так, Банк Италии недавно отметил, что общий убыток жилого фонда страны, который пострадал или еще пострадает от наводнения, может составить 3 млрд евро.

Напомним, что в итальянском регионе Эмилия-Романия из-за сильных дождей реки вышли из берегов. Наводнение убило трех человек, эвакуировать пришлось несколько тысяч местных жителей. Заместитель председателя управления гражданской защиты Титти Постильоне заявил, что ситуация в регионе очень сложная.