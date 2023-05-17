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Повінь убила трьох людей на півночі Італії, тисячі евакуйовані

17 травня 2023 14:34
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Повінь убила трьох людей на півночі Італії, тисячі евакуйовані
Повінь в північній Італії. Фото: Reuters/Vigili del Fuoco/Handout
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

В італійському регіоні Емілія-Романія через сильні дощі річки вийшли з берегів. Повінь убила трьох людей, евакуювати довелося кілька тисяч місцевих мешканців.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

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Потужна повінь в Італії

У північноіталійському регіоні Емілія-Романія потужні дощі спричинили повінь.

Внаслідок природного катаклізму загинуло щонайменше троє людей.

Кілька тисяч мешканців регіону довелося евакуювати із затоплених місць.

Ситуація не покращується

Заступник голови управління цивільного захисту Тітті Постільоне заявив, що ситуація в регіоні дуже складна.

"Опади не закінчилися, вони триватимуть ще кілька годин", — наголосив чиновник.

Річки вийшли з берегів

Чотирнадцять річок на території регіону Емілія-Романія вийшли з берегів.

Рівень води піднявся настільки, що місті Чезена людям довелося підніматися на дахи своїх будівель. Їх порятували за допомогою гумових човнів чи гелікоптерів.

"Не наближайтеся до річок. Тим, хто живе поблизу води, слід перебратися на вищі поверхи", — написав регіональний керівник Стефано Боначчіні.

Нагадаємо, що у першій половині травня потужна повінь накрила віддалені гірські райони провінції Південне Ківу (Конго). Внаслідок неї загинули щонайменше 400 людей, ще 5500 — вважаються зниклими.

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