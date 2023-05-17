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Наводнение убило трех человек на севере Италии, тысячи эвакуированы

17 мая 2023 14:34
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Наводнение убило трех человек на севере Италии, тысячи эвакуированы
Наводнение в северной Италии. Фото: Reuters/Vigili del Fuoco/Handout
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В итальянском регионе Эмилия-Романия из-за сильных дождей реки вышли из берегов. Наводнение убило трех человек, эвакуировать пришлось несколько тысяч местных жителей.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

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В североитальянском регионе Эмилия-Романия мощные дожди повлекли за собой наводнение.

В результате природного катаклизма погибли по меньшей мере три человека.

Несколько тысяч жителей региона пришлось эвакуировать из затопленных мест.

Ситуация не улучшается

Заместитель председателя управления гражданской защиты Титти Постильоне заявил, что ситуация в регионе очень сложная.

"Осадки не закончились, они продлятся еще несколько часов", — подчеркнул чиновник.

Реки вышли из берегов

Четырнадцать рек на территории региона Эмилия-Романия вышли из берегов.

Уровень воды поднялся настолько, что в городе Чезена людям пришлось подниматься на крыши своих построек. Их спасли с помощью резиновых лодок или вертолетов.

"Не приближайтесь к рекам. Тем, кто живет вблизи воды, следует перебраться на более высокие этажи", — написал региональный руководитель Стефано Боначчини.

Напомним, что в первой половине мая мощное наводнение накрыло отдаленные горные районы провинции Южное Киву (Конго). В результате погибли по меньшей мере 400 человек, еще 5500 — считаются пропавшими.

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