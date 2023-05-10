У Конго сталася потужна повінь: щонайменше 400 загиблих

Наслідки негоди в Конго. Фото: REUTERS/Stringer/File Photo

Віддалені гірські райони провінції Південне Ківу, Конго, накрила потужна повінь. Внаслідок неї загинули щонайменше 400 людей, ще 5500 — вважаються зниклими.

Про це повідомляє Reuters.

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Остаточне число загиблих людей може виявитися набагато більшим. Наразі в регіоні триває пошукова операція. Це було найбільш смертоносне стихійне лихо в новітній історії Конго.

"Масштаби руйнувань висвітлили вразливість людей до зміни клімату в багатьох частинах Африки, де погане міське планування і слабка інфраструктура означають, що місцеві жителі часто не можуть протистояти нападам екстремальної погоди", — йдеться у повідомленні.

Кореспондент Reuters, який побував на місці події, розповів, що в місті Ньямукубі цілі квартали завалені валунами. За його словами, від землі чути запах мертвих тіл.

Нещодавно у постраждалий регіон приїжджали представники влади Конго. Вони привезли гуманітарну допомогу та гроші. У Бушушу, де загиблих більше, делегація не поїхала.

🇨🇩 Congo Killer Floods: 5,500+ Still Missing



A local official in eastern DR Congo reported on Tuesday that over 5,500 people are still missing in the region after devastating floods struck, killing more than 400 people last week. 👇 pic.twitter.com/oDL42rfX7i — Djole 🇷🇸 (@onlydjole) May 10, 2023

Нагадаємо, нещодавно у регіонах Туреччини, які постраждали від землетрусів, пронісся потужний шторм. Внаслідок урагану загинула людина та ще десятки отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Також ми писали, що у квітні у низці регіонів Канади розгулялась негода. У Квебеку й Онтаріо сотні тисяч родин залишилися без електрики через потужний весняний крижаний шторм, який повалив дерева й обвалив лінії електропередач.

Додамо, у п'ятницю, 31 березня, американський штат Арканзас накрило потужне торнадо. Внаслідок чого постраждало щонайменше 600 людей.