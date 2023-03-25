Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Південні штати США потерпають від торнадо: є загиблі та зруйновано будинки arrow

Південні штати США потерпають від торнадо: є загиблі та зруйновано будинки

25 березня 2023 12:51
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Служби екстреної допомоги в Сільвер-Сіті, Міссісіпі
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У п'ятницю ввечері, 24 березня, потужний торнадо, що викликав град розміром з м'яч для гольфу, пройшов сільською місцевістю Міссісіпі. Внаслідок негоди загинуло щонайменше 14 людей. 

Про це повідомляє The Guardian.

Читайте також:

Яких збитків завдав торнадо

Влада повідомляє, що щонайменше 14 людей загинули, а офіс шерифа округу Шаркі в Роллінг-Форк повідомила про жертв і зниклих людей. Торнадо завдав величезних збитків приблизно за 96 км (60 миль) на північний схід від Джексона, штат Міссісіпі, в містах Сільвер-Сіті та Роллінг-Форк.

Національна служба погоди підтвердила, що пориви вітру досягали швидкості понад 113 кілометрів на годину і продовжувало рухатися у бік Алабами, не слабшаючи.

Пошуково-рятувальні роботи на місці події продовжуються, оскільки багато людей залишаються під завалами. Будинки на місцевості, яку зчепив торнадо — зруйновано, а багато ліній електропередач пошкоджено, додаючи до трагедії проблеми у забезпеченні мешканців необхідними послугами.

Ця сувора погода пройшла через кілька південних штатів і стала причиною не лише погіршення погоди, а й жертв та руйнувань. Більшість людей, які загинули при цьому стихійному лиху, перебували в штаті Міссісіпі.

Жителі навколишніх міст і сіл продовжують боротися з наслідками цих стихійних лих, які змушують людей вживати екстрених заходів для захисту від негоди.

Нагадаємо, 4 березня потужний торнадо накрив два американські штати — Техас та Луїзіана. Сотні тисяч людей залишилися без електроенергії. У штатах скасовано понад 400 рейсів. Пориви вітру досягали швидкості понад 112 кілометрів на годину.

Фото: Дорожній патруль Міссісіпі Грінвуд/Facebook

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

13:27 У ЗСУ розповіли, чому рф стала частіше використовувати авіабомби

13:27 На Київщині поліція виявила ще понад тисячу тіл убитих українців, — Нєбитов

13:23 Біженці у Польщі можуть масово втратити соцвиплати навесні

13:10 Круїзні лайнери на Дунаї: на Одещині можуть побудувати пасажирський термінал

Новина з відео

13:07 SpaceX запустила у космос нову партію інтернет-супутників Starlink: відео запуску

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:56 Спікер Держдуми рф Володін пропонує заборонити діяльність МКС: з чим це пов'язано

Новина з відео

12:40 Загроза ракетних ударів висока: ситуація в Чорному морі

12:27 Експерти розповіли, як магазини "накрутять" ціну на яйця перед Великоднем

12:27 Нова Зеландія стурбована наданням Китаєм летальної зброї рф: що сказала влада

Новина з фото

12:22 На Харківщині цивільний автомобіль підірвався на російській міні: що відомо

Новина з відео

13:07 SpaceX запустила у космос нову партію інтернет-супутників Starlink: відео запуску

Новина з відео

12:40 Загроза ракетних ударів висока: ситуація в Чорному морі

Новина з відео

12:09 Випускники Одеської морської академії візьмуть участь у "битві за море", — Зеленський

Новина з відео

11:11росія може готувати "жест доброї волі" на Херсонщині, — Гуменюк

Новина з відео

10:38 Україна зменшила флот рф в Чорному морі на 20%, — Братчук

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

10:05У Пенсільванії стався вибух на шоколадній фабриці: деталі

Новина з відео

07:10 Безліч рекордів для Франції у переможному матчі із Нідерландами

Новина з відео

06:05 Благовіщення 2023: теплі привітання у прозі, віршах та листівках

Новина з відео

23:46На Київщині затримали жінку, яка отруїла насмерть колишнього

Новина з відео

22:46 У Київському зоопарку випустили на воду родину пеліканів

08:00Чому жінок так рідко звинувачують у воєнних злочинах: випадок Львової-Бєлової

Новина з фото

07:25 ТОП-5 маловідомих та цікавих фактів про серіал "Секс і місто"

Ексклюзив

07:10Російське вторгнення в Україну: тиждень 56-й. Поблизу кордону ворог збирає війська

Новина з фото

21:45 ТОП-6 зірок, яких переслідували сталкери: від відчайдушних фанатів до жорстоких вбивць

Ексклюзив

19:03Мер Ірпеня: "Із середини квітня стартує потужна відбудова міста. Будемо як бджоли у вулику"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

18:30Не заміновано: ТОП-п’ять місць, куди виїхати на природу на Київщині

Ексклюзив

18:00Альтернативний проїзд до Бессарабії та розвиток Одещини: на що підуть європейські гроші

Новина з фото

07:32Шоумену Педану — 41: чим зараз займається зірка "Підйому"

Ексклюзив

06:10В Україні закрилися сотні обмінників: як вони працюють і скільки заробляють

Новина з фото

20:12 Історія кохання Єфросиніної та захисника України Тимура Хромаєва

Актуальне по темі

None 25 Березень 13:25

У ЗСУ розповіли, чому рф стала частіше використовувати авіабомби

None 25 Березень 13:28

На Київщині поліція виявила ще понад тисячу тіл убитих українців, — Нєбитов

None 25 Березень 13:31

Біженці у Польщі можуть масово втратити соцвиплати навесні

None 25 Березень 13:02

Круїзні лайнери на Дунаї: на Одещині можуть побудувати пасажирський термінал

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB