Південні штати США потерпають від торнадо: є загиблі та зруйновано будинки

Служби екстреної допомоги в Сільвер-Сіті, Міссісіпі

У п'ятницю ввечері, 24 березня, потужний торнадо, що викликав град розміром з м'яч для гольфу, пройшов сільською місцевістю Міссісіпі. Внаслідок негоди загинуло щонайменше 14 людей.

Про це повідомляє The Guardian.

Яких збитків завдав торнадо

Влада повідомляє, що щонайменше 14 людей загинули, а офіс шерифа округу Шаркі в Роллінг-Форк повідомила про жертв і зниклих людей. Торнадо завдав величезних збитків приблизно за 96 км (60 миль) на північний схід від Джексона, штат Міссісіпі, в містах Сільвер-Сіті та Роллінг-Форк.

Національна служба погоди підтвердила, що пориви вітру досягали швидкості понад 113 кілометрів на годину і продовжувало рухатися у бік Алабами, не слабшаючи.

Extensive damage path in Rolling Fork, MS @accuweather pic.twitter.com/6rstnCrQs6 — Reed Timmer, PhD (@ReedTimmerAccu) March 25, 2023

Пошуково-рятувальні роботи на місці події продовжуються, оскільки багато людей залишаються під завалами. Будинки на місцевості, яку зчепив торнадо — зруйновано, а багато ліній електропередач пошкоджено, додаючи до трагедії проблеми у забезпеченні мешканців необхідними послугами.

Ця сувора погода пройшла через кілька південних штатів і стала причиною не лише погіршення погоди, а й жертв та руйнувань. Більшість людей, які загинули при цьому стихійному лиху, перебували в штаті Міссісіпі.

Жителі навколишніх міст і сіл продовжують боротися з наслідками цих стихійних лих, які змушують людей вживати екстрених заходів для захисту від негоди.

Нагадаємо, 4 березня потужний торнадо накрив два американські штати — Техас та Луїзіана. Сотні тисяч людей залишилися без електроенергії. У штатах скасовано понад 400 рейсів. Пориви вітру досягали швидкості понад 112 кілометрів на годину.

Фото: Дорожній патруль Міссісіпі Грінвуд/Facebook