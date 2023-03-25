Південні штати США потерпають від торнадо: є загиблі та зруйновано будинки
У п'ятницю ввечері, 24 березня, потужний торнадо, що викликав град розміром з м'яч для гольфу, пройшов сільською місцевістю Міссісіпі. Внаслідок негоди загинуло щонайменше 14 людей.
Про це повідомляє The Guardian.
-
На Київщині поліція виявила ще понад тисячу тіл убитих українців, — Нєбитов
-
Біженці у Польщі можуть масово втратити соцвиплати навесні
-
Круїзні лайнери на Дунаї: на Одещині можуть побудувати пасажирський термінал
-
SpaceX запустила у космос нову партію інтернет-супутників Starlink: відео запуску
-
Спікер Держдуми рф Володін пропонує заборонити діяльність МКС: з чим це пов'язано
-
Загроза ракетних ударів висока: ситуація в Чорному морі
-
Експерти розповіли, як магазини "накрутять" ціну на яйця перед Великоднем
-
Нова Зеландія стурбована наданням Китаєм летальної зброї рф: що сказала влада
-
На Харківщині цивільний автомобіль підірвався на російській міні: що відомо
-
Випускники Одеської морської академії візьмуть участь у "битві за море", — Зеленський
Яких збитків завдав торнадо
Влада повідомляє, що щонайменше 14 людей загинули, а офіс шерифа округу Шаркі в Роллінг-Форк повідомила про жертв і зниклих людей. Торнадо завдав величезних збитків приблизно за 96 км (60 миль) на північний схід від Джексона, штат Міссісіпі, в містах Сільвер-Сіті та Роллінг-Форк.
Національна служба погоди підтвердила, що пориви вітру досягали швидкості понад 113 кілометрів на годину і продовжувало рухатися у бік Алабами, не слабшаючи.
Extensive damage path in Rolling Fork, MS @accuweather pic.twitter.com/6rstnCrQs6— Reed Timmer, PhD (@ReedTimmerAccu) March 25, 2023
Пошуково-рятувальні роботи на місці події продовжуються, оскільки багато людей залишаються під завалами. Будинки на місцевості, яку зчепив торнадо — зруйновано, а багато ліній електропередач пошкоджено, додаючи до трагедії проблеми у забезпеченні мешканців необхідними послугами.
Ця сувора погода пройшла через кілька південних штатів і стала причиною не лише погіршення погоди, а й жертв та руйнувань. Більшість людей, які загинули при цьому стихійному лиху, перебували в штаті Міссісіпі.
Жителі навколишніх міст і сіл продовжують боротися з наслідками цих стихійних лих, які змушують людей вживати екстрених заходів для захисту від негоди.
Нагадаємо, 4 березня потужний торнадо накрив два американські штати — Техас та Луїзіана. Сотні тисяч людей залишилися без електроенергії. У штатах скасовано понад 400 рейсів. Пориви вітру досягали швидкості понад 112 кілометрів на годину.
Фото: Дорожній патруль Міссісіпі Грінвуд/Facebook