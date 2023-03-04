Два штати США накрив торнадо: люди залишилися без електроенергії

Синоптики прогнозують, що торнадо рухатиметься на схід

Потужний торнадо накрив два американські штати — Техас та Луїзіана. Сотні тисяч людей залишилися без електроенергії. У штатах скасовано понад 400 рейсів.

Про це повідомляє CBS.

Деталі

Пориви вітру досягали швидкості понад 112 кілометрів на годину. Торнадо валив дерева, зривав дахи, розбивав шибки, перевертав автомобілі та обривав лінії електропередач.

Насосні станції, які розташовані біля Далласа, також було знеструмлено. Це призвело до проблем із водопостачанням.

Синоптики прогнозують, що торнадо рухатиметься на схід. Під загрозою Огайо та Теннессі.

Нагадаємо, у США 51-річний Метью Клінгер отримав п’ять років умовного терміну під наглядом після зізнання у стрілянині по криптовалютному банкомату. Чоловік використовував пістолет.

Також ми писали, що у деяких частинах США все більше людей намагаються незаконно пронести зброю в аеропортах. Попри те, що 2022 рік був рекордним за кількістю знайденої зброї на контрольно-пропускних пунктах, TSA каже, що 2023 рік цілком може його побити.

Додамо, на ярмарці сучасного мистецтва в центрі Маямі Арт Вінвуд трапилася курйозна ситуація. Літня жінка вирішила перевірити, чи справжньою є скульптура одного з популярних у США митців — Джеффа Кунса — та розбила її.