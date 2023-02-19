У США чоловік другий місяць поспіль виграв лоторею: який куш він зірвав

Щасливчик купив скретч-картку за 5 доларів в магазині алкогольних напоїв

У США співробітник компанії Amazon другий місяць поспіль виграв лотерейний приз. 56-річний щасливчик з Балтімора зірвав куш у розмірі 50 000 доларів.

Про це повідомляє BBC News.

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У січні цього року чоловік уже виграв 30 000 доларів у цій же лотереї. Maryland Lottery повідомляє, що він купив скретч-картку за 5 доларів в магазині алкогольних напоїв.

Співробітник компанії Amazon дуже здивувався, коли вдруге переміг.

"Я дивлюся на квиток і кажу: "Цього не може бути", — говорив чоловік.

Він розповів представникам лотереї, що поки не вирішив, як витратить лотерейний приз. За його словами, можливо, поїде у відпустку або купить автомобіль.

"Я подзвонив своїй дівчині, щоб вона теж подивилася. "Скажи мені, що я не збожеволів". Вона просто подивилася на мене і сказала: "Неймовірно!", — додав чоловік.

В організації зазначили, що приз у розмірі 50 000 доларів — найбільший виграв у цій лотереї.

Нагадаємо, один із американців вгадав усі шість цифр в найбільшу американську лотерею Mega Millions, вигравши 1,35 млрд доларів США. Щасливчик може отримувати гроші частину або взяти увесь виграш відразу.

Також ми писали, що у Канаді 18-річна Джулієт Ламур з першої спроби виграла джекпот національної лотереї в розмірі 48 млн канадських доларів (35,8 млн доларів США). Це зробило її наймолодшою переможницею в історії лотереї.