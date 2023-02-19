В США мужчина второй месяц подряд выиграл лотерею: какой куш он сорвал
В США сотрудник компании Amazon второй месяц подряд выиграл лотерейный приз. 56-летний счастливчик с Балтимора сорвал куш в размере 50 000 долларов.
Об этом сообщает BBC News.
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Подробности
В январе этого года мужчина уже выиграл 30 000 долларов в этой же лотерее. Maryland Lottery сообщает, что он купил скретч-карту за 5 долларов в магазине алкогольных напитков.
Сотрудник компании Amazon очень удивился, когда победил второй раз.
"Я смотрю на билет и говорю: "Этого не может быть", — говорил мужчина.
Он рассказал представителям лотереи, что пока не решил, как потратит лотерейный приз. По его словам, возможно, уедет в отпуск или купит автомобиль.
"Я позвонил своей девушке, чтобы она тоже посмотрела. "Скажи мне, что я не сошел с ума". Она просто посмотрела на меня и сказала: "Невероятно!", — добавил мужчина.
В организации отметили, что приз в размере 50 000 долларов — самый большой выигрыш в этой лотерее.
Напомним, один из американцев угадал все шесть цифр в крупнейшую американскую лотерею Mega Millions, выиграв 1,35 млрд долларов США. Счастливчик может получать деньги или взять весь выигрыш сразу.
Также мы писали, что в Канаде 18-летняя Джулиет Ламур с первой попытки выиграла джекпот национальной лотереи в размере 48 млн канадских долларов (35,8 млн долларов США). Это сделало ее самой молодой победительницей в истории лотереи.