Южные штаты США страдают от торнадо: есть погибшие и разрушены дома

Службы экстренной помощи в Сильвер-Сити, Миссисипи

В пятницу вечером, 24 марта, мощный торнадо, вызвавший град размером с мяч для гольфа, прошел по сельской местности Миссисипи. В результате непогоды погибли по меньшей мере 14 человек.

Об этом сообщает The Guardian.

Какой ущерб нанес торнадо

Власти сообщают, что по меньшей мере 14 человек погибли, а офис шерифа округа Шарки в Роллинг-Форк сообщили о жертвах и пропавших людях. Торнадо нанес огромный ущерб примерно в 96 км (60 миль) северо-восточнее Джексона, штат Миссисипи, в городах Сильвер-Сити и Роллинг-Форк.

Национальная служба погоды подтвердила, что порывы ветра достигали скорости более 113 километров в час и продолжали двигаться в сторону Алабамы, не ослабевая.

Великолепный дворец путь в Роллинг Форд, MS @accuweather pic.twitter.com/6rstnCrQs6 — Reed Timmer, PhD (@ReedTimmerAccu) 25 марта, 2023

Поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются, поскольку многие остаются под завалами. Дома на сцепившейся торнадо местности — разрушены, а многие линии электропередач повреждены, добавляя к трагедии проблемы в обеспечении жильцов необходимыми услугами.

Эта суровая погода прошла через несколько южных штатов и стала причиной не только ухудшения погоды, но и жертв и разрушений. Большинство погибших при этом стихийном бедствии находились в штате Миссисипи.

Жители окрестных городов и сел продолжают бороться с последствиями этих стихийных бедствий, заставляющих людей принимать экстренные меры для защиты от непогоды.

Напомним, 4 марта мощный торнадо накрыл два американских штата — Техас и Луизиана. Сотни тысяч человек остались без электроэнергии. В штатах отменены более 400 рейсов. Порывы ветра достигали скорости более 112 километров в час.

Фото: Дорожный патруль Миссисипи Гринвуд/Facebook