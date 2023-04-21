У районах Туреччини, які постраждали від землетрусів, пронісся потужний шторм
У регіонах Туреччини, які постраждали від землетрусів, пронісся потужний шторм. Внаслідок урагану загинула людина та ще десятки отримали поранення різного ступеню тяжкості.
Про це повідомляє CNN Türk.
Шторм у Туреччині
Шторм пронісся в районі Пазарджик провінції Кахраманмараш. Внаслідок негоди загинула одна людина та щонайменше 44 — отримали поранення.
Негода накрила палаткове містечко, де мешкають люди, постраждалі від землетрусів. Ураган пошкодив 170 наметів.
Потужний шторм перекинув автомобілі, позривав дахи та конструкції з будівель. У районі працюють відповідні служби.
Deprem bölgesi Kahramanmaraş Pazarcık'ta fırtına çıktı. Depremzedelerin kaldığı çadırlar yıkıldı.— teknoloji meraklısı1881 (@Merakl84) April 21, 2023
Fırtına sonrası görüntüler geçmiş olsun #pazarcıkdeprem pic.twitter.com/GHhVQ73I5S
Нагадаємо, у столиці Туреччини день перетворився на ніч. Стамбул вмить накрила величезна чорна хмара, яка занурила місто в темряву.
Також ми писали, що збитки від землетрусів у Туреччині оцінюються у 80 мільярдів доларів. Відомо, що поліція Туреччини вже заарештувала 188 осіб, які відповідають за зруйновані будівлі під час землетрусів.
Додамо, нещодавно у турецьких провінціях Шанлиурфа та Адияман, що постраждали від землетрусу, внаслідок значних опадів зійшли селеві потоки. Внаслідок катастрофи є загиблі та зниклі люди.