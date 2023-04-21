У районах Туреччини, які постраждали від землетрусів, пронісся потужний шторм

Зруйнована будівля в Туреччині. Фото: REUTERS/Susana Vera/File Photo

У регіонах Туреччини, які постраждали від землетрусів, пронісся потужний шторм. Внаслідок урагану загинула людина та ще десятки отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Про це повідомляє CNN Türk.

Читайте також:

Шторм у Туреччині

Шторм пронісся в районі Пазарджик провінції Кахраманмараш. Внаслідок негоди загинула одна людина та щонайменше 44 — отримали поранення.

Негода накрила палаткове містечко, де мешкають люди, постраждалі від землетрусів. Ураган пошкодив 170 наметів.

Потужний шторм перекинув автомобілі, позривав дахи та конструкції з будівель. У районі працюють відповідні служби.

Deprem bölgesi Kahramanmaraş Pazarcık'ta fırtına çıktı. Depremzedelerin kaldığı çadırlar yıkıldı.



Fırtına sonrası görüntüler geçmiş olsun #pazarcıkdeprem pic.twitter.com/GHhVQ73I5S — teknoloji meraklısı1881 (@Merakl84) April 21, 2023

Нагадаємо, у столиці Туреччини день перетворився на ніч. Стамбул вмить накрила величезна чорна хмара, яка занурила місто в темряву.

Також ми писали, що збитки від землетрусів у Туреччині оцінюються у 80 мільярдів доларів. Відомо, що поліція Туреччини вже заарештувала 188 осіб, які відповідають за зруйновані будівлі під час землетрусів.

Додамо, нещодавно у турецьких провінціях Шанлиурфа та Адияман, що постраждали від землетрусу, внаслідок значних опадів зійшли селеві потоки. Внаслідок катастрофи є загиблі та зниклі люди.