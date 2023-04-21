В районах Турции, которые пострадали от землетрясений, пронесся мощный шторм
В пострадавших от землетрясений регионах Турции пронесся мощный шторм. В результате урагана погиб человек и еще десятки получили ранения разной степени тяжести.
Об этом сообщает CNN Türk.
Шторм в Турции
Шторм пронесся в районе Пазарджика провинции Кахраманмараш. В результате непогоды погиб один человек и по меньшей мере 44 — получили ранения.
Непогода накрыла палаточный городок, где живут люди, пострадавшие от землетрясений. Ураган повредил 170 палаток.
Мощный шторм опрокинул автомобили, срывал крыши и конструкции из построек. В районе работают соответствующие службы.
Deprem bölgesi Kahramanmaraş Pazarcık'ta fırtına çıktı. Depremzedelerin kaldığı çadırlar yıkıldı.— teknoloji meraklısı1881 (@Merakl84) April 21, 2023
Fırtına sonrası görüntüler geçmiş olsun #pazarcıkdeprem pic.twitter.com/GHhVQ73I5S
Напомним, в столице Турции день превратился в ночь. Стамбул мгновенно накрыло огромное черное облако, погрузившее город в темноту.
Также мы писали, что ущерб от землетрясений в Турции оценивается в 80 миллиардов долларов. Известно, что полиция Турции уже арестовала 188 человек, которые отвечают за разрушенные постройки во время землетрясений.
Добавим, недавно в турецких провинциях Шанлиурфа и Адияман, пострадавших от землетрясения, в результате значительных осадков сошли селевые потоки. В результате катастрофы есть погибшие и исчезнувшие люди.