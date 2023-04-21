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В районах Турции, которые пострадали от землетрясений, пронесся мощный шторм

21 апреля 2023 09:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В районах Турции, которые пострадали от землетрясений, пронесся мощный шторм
Разрушенное здание в Турции. Фото: REUTERS/Susana Vera/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В пострадавших от землетрясений регионах Турции пронесся мощный шторм. В результате урагана погиб человек и еще десятки получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщает CNN Türk.

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Шторм пронесся в районе Пазарджика провинции Кахраманмараш. В результате непогоды погиб один человек и по меньшей мере 44 — получили ранения.

Непогода накрыла палаточный городок, где живут люди, пострадавшие от землетрясений. Ураган повредил 170 палаток.

Мощный шторм опрокинул автомобили, срывал крыши и конструкции из построек. В районе работают соответствующие службы.

Напомним, в столице Турции день превратился в ночь. Стамбул мгновенно накрыло огромное черное облако, погрузившее город в темноту.

Также мы писали, что ущерб от землетрясений в Турции оценивается в 80 миллиардов долларов. Известно, что полиция Турции уже арестовала 188 человек, которые отвечают за разрушенные постройки во время землетрясений.

Добавим, недавно в турецких провинциях Шанлиурфа и Адияман, пострадавших от землетрясения, в результате значительных осадков сошли селевые потоки. В результате катастрофы есть погибшие и исчезнувшие люди.

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