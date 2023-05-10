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В Конго произошло мощное наводнение: по меньшей мере 400 погибших

10 мая 2023 14:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Конго произошло мощное наводнение: по меньшей мере 400 погибших
Последствия непогоды в Конго. Фото: REUTERS/Stringer/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Удаленные горные районы провинции Южное Киву, Конго, накрыло мощное наводнение. В результате погибли по меньшей мере 400 человек, еще 5500 — считаются пропавшими.

Об этом сообщает Reuters.

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Окончательное число погибших людей может оказаться гораздо больше. Сейчас в регионе идет поисковая операция. Это было самое смертоносное стихийное бедствие в новейшей истории Конго.

"Масштабы разрушений осветили уязвимость людей к изменению климата во многих частях Африки, где плохая городская планировка и слабая инфраструктура означают, что местные жители часто не могут противостоять нападениям экстремальной погоды", — говорится в сообщении.

Побывавший на месте происшествия корреспондент Reuters рассказал, что в городе Ньямукуби целые кварталы завалены валунами. По его словам, от земли слышен запах мертвых тел.

Недавно в пострадавший регион приезжали представители властей Конго. Они привезли гуманитарную помощь и деньги. В Бушушу, где погибших больше, делегация не поехала.

Напомним, недавно в пострадавших от землетрясений регионах Турции пронесся мощный шторм. В результате урагана погиб человек и еще десятки получили ранения разной степени тяжести.

Также мы писали, что в апреле в ряде регионов Канады разыгралась непогода. В Квебеке и Онтарио сотни тысяч семей остались без электричества из-за мощного весеннего ледяного шторма, который повалил деревья и обрушил линии электропередач.

Добавим, в пятницу, 31 марта, американский штат Арканзас накрыло мощное торнадо. В результате пострадали не менее 600 человек.

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