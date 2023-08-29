Напруга між Китаєм і Тайванем знову зростає — можлива різка ескалація

Тайванські ВПС слідкують за китайських фрегатом. Фото: REUTERS

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Китай знову посилює свою військову присутність у Тайванській протоці. Тайвань попереджає про загрозу різкої ескалації та закликає Піднебесну не порушувати стабільність у регіоні.

Про це повідомляє Міністерство національної оборони Тайваню на платформі X (колишній Twitter).

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Від ранку 29 серпня Міністерство оборони Тайвань спостерігає тривожну активність Китаю у протоці. Зокрема, було виявлено 29 літаків, 12 з яких перетнули медіану.

Літаки також здійснювали спільне бойове патрулювання з 5 кораблями морських сил китайської Народно-визвольної армії.

Дописи Міністерства національної оборони Тайваню на платформі X. Фото: скріншот

"Постійне військове переслідування з боку Народно-визвольної армії Китаю в регіоні може призвести до різкої ескалації напруженості та погіршення регіональної безпеки. Ми закликаємо Пекін взяти на себе відповідальність і негайно припинити всі односторонні дії, які підривають регіональну стабільність", — йдеться в дописі Міністерства національної оборони (МНО) Тайваню.

У МНО також наголосили, що підтримка миру та стабільності у Тайванській протоці — це спільна відповідальність усіх країн, включаючи Пекін. І це дуже важливо для безпеки, процвітання та благополуччя Індо-Тихоокеанського регіону.

Нагадаємо, під час попередніх військових навчань Китаю поблизу Тайваню США попередили, що уважно слідкують за ситуацією, і закликали Піднебесну припинити тиск на Тайвань.